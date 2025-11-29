डोनाल्ड ट्रंप इस देश के पूर्व राष्ट्रपति को देंगे क्षमादान! ड्रग तस्करी में हुई है 45 साल की सजा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को पूर्ण माफी (Full and Complete Pardon) देने जा रहे हैं. हर्नांडेज को पिछले साल अमेरिकी अदालत ने ड्रग तस्करी के मामले में 45 साल कारवास की सजा सुनाई थी और 80 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया था. वह इस समय न्यूयॉर्क की फेडरल जेल में बंद हैं.

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'मेरे बहुत सम्मानित लोगों के अनुसार जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज के साथ बहुत कठोर और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है. ऐसा नहीं होने दिया जा सकता. खासकर तब, जब टिटो असफुरा होंडुरास जनरल इलेक्शन में जीत दर्ज करने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में यह देश राजनीतिक व आर्थिक सफलता की राह पर आगे बढ़ने वाला है. राष्ट्रपति पद के लिए टीटो असफुरा को वोट दें, और जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को आगामी क्षमादान के लिए बधाई.'

ट्रंप ने इसी पोस्ट में रविवार को होने वाले होंडुरास आम चुनाव में कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी के उम्मीदवार नासरी ‘टिटो’ असफुरा का खुलकर समर्थन किया और कहा, 'अगर टिटो जीतते हैं तो अमेरिका होंडुरास की पूरी मदद करेगा. अगर गलत नेता जीता तो हम अपना बहुमूल्य पैसा खराब नेता के पीछे नहीं फेंकेंगे.' होंडुरास में रविवार को राष्ट्रपति, संसद और स्थानीय चुनाव होने हैं. ट्रंप का यह कदम मध्य अमेरिका की राजनीति में भारी हलचल पैदा कर सकता है.

साल 2014 से 2022 तक होंडुरास के राष्ट्रपति रहे जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज पर अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने ड्रग माफिया के साथ मिलकर 400 टन से अधिक कोकीन को होंडुरास के रास्ते अमेरिका भेजा. बदले में उन्हें लाखों डॉलर की रिश्वत मिली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सत्ता मजबूत करने में किया. अभियोजन पक्ष ने कहा था कि हर्नांडेज ने अपने करीबी ड्रग तस्करों को संरक्षण दिया और केवल उन तस्करों को अमेरिका के हवाले किया जो उनकी सत्ता के लिए खतरा थे.

हर्नांडेज ने अपने विरुद्ध लगे आरोपों को खारिज किया था. अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 2022 में उनके विरुद्ध तीन मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों से संबंधित आरोप दायर करने के बाद उन्हें होंडुरास से प्रत्यर्पित किया था. माफी के ऐलान के बाद हर्नांडेज के वकील रेनाटो स्टेबाइल ने ट्रंप का धन्यवाद देते हुए कहा, 'हम राष्ट्रपति ट्रंप और सभी समर्थकों के आभारी हैं. जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज राजनीतिक उत्पीड़न के शिकार थे. एक बड़ा अन्याय दूर हुआ है. अब हम पूर्व राष्ट्रपति हर्नांडेज के होंडुरास में विजयी वापसी की आशा करते हैं.'

