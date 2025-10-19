डोनाल्ड ट्रंप ने AI वीडियो शेयर कर उड़ाया प्रदर्शनकारियों का मजाक, प्लेन से आंदोलनकारियों पर फेंका कीचड़

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े स्तर पर नो किंग्स विरोध प्रदर्शन में लाखों लोगों ने भाग लिया. इसी बीच ट्रंप ने एक AI-जनरेटेड वीडियो शेयर प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाया है, जिसके सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ गया है. इस AI वीडियो को ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत और आधिकारिक सोशल मीडिया दोनों अकाउंट्स पर साझा किया गया है.

ट्रंप द्वारा शेयर किए गए क्लिप में उन्हें 'किंग ट्रंप' लेबल वाले एक फाइटर जेट को उड़ाते हुए दिखाया गया है. जो जेट टाइम्स स्क्वायर के ऊपर उड़ रहा है और नीचे प्रदर्शनकारियों पर लिक्विड 'कीचड़' गिरा रहा है.

साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में केनी लोगिन्स का गाना 'डेंजर जोन' बज रहा है जो 'टॉप गन' फिल्मों का स्पष्ट संदर्भ है.

नो किंग्स विरोध प्रदर्शन

एक ओर लाखों नागरिक 'नो किंग्स' बैनर के तहत विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ट्रंप के सहयोगियों ने विरोध को खारिज कर दिया. हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और अन्य रिपब्लिकन सांसदों ने इन सभाओं को 'हेट अमेरिका' रैलियां करार दिया, जबकि परिवहन सचिव सीन डफी ने सुझाव दिया कि प्रतिभागी या तो प्रो-हमास या एंटीफा एजेंट हैं, जो पहले के दावों की गूंज है कि यह आंदोलन घरेलू आतंक का खतरा है.

Advertisement

ट्रंप समर्थकों ने किया वीडियो पोस्ट

वहीं, ट्रंप के समर्थकों ने भी किंग की थीम वाले AI-जनरेटेड वीडियो शेयर किए. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ट्रंप ताज और केप पहने हुए दिख रहे हैं, जबकि नैंसी पेलोसी जैसे डेमोक्रेट्स नेता उनके सामने घुटनों पर झुकते हुए दिख रहे हैं.

ट्रंप से जुड़े अन्य अकाउंट्स ने मॉक टाइम पत्रिका के कवर और AI-जनरेटेड वीडियो भी फैलाए, जिनमें उन्हें व्हाइट हाउस से लाल मखमल में लहराते हुए दिखाया गया था.

ये स्टंट डिजिटल रूप से बढ़ावा देने वाली बड़ी मुद्रा का हिस्सा हैं. सितंबर में जब प्रशासन शिकागो में नेशनल गार्ड को तैनात करने की तैयारी कर रहा था, तब ट्रंप ने एक AI-जनरेटेड इमेज साझा की थी. इस इमेज में वह काउबॉय हैट और सैन्य वर्दी में थे और जलते हुए शिकागो स्काईलाइन के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे. इसके साथ टैगलाइन थी 'चिपोकैलिप्स नाउ' जो 1979 की वियतनाम युद्ध पर बनी महाकाव्य 'अपोकैलिप्स नाउ' का संदर्भ थी. ये घटनाक्रम अमेरिकी राजनीति में AI और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है.

---- समाप्त ----