ट्रंप और मेलानिया के पैर रखते ही कैसे बंद पड़ा एस्केलेटर? UN ने बताई वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में दुनियाभर के कई युद्ध रुकवाने का श्रेय लिया. लेकिन यूएन की उनकी ये विजिट दो वजहों से ज्यादा चर्चा में रही. पहला एस्केलेटर का रुकना और दूसरा उनके संबोधन से ठीक पहले टेलीप्रॉप्टर का बंद पड़ जाना. अब एस्केलेटर रुक जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है.
राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र आम सभा में हिस्सा लेने पहुंचे थे. इस बीच जैसे ही मेलानिया ने एस्केलेटर पर कदम रखा. वह अचानक से रुक गया. इससे मेलानिया और उनके पीछे खड़े ट्रंप चौंक गए. मेलानिया तेज कदमों से बंद पड़े एस्केलेटर पर ही चढ़ना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर इसे कॉन्सपिरेसी भी बताया गया. खुद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लैविट ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जांच करने की बात कही.
लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे घटनाक्रम पर बयान दिया. यूएन के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बताया कि अचान से एस्केलेटर रुकने की एक वजह सेफ्टी मैकेनिज्म भी है, जो ट्रिगर हो गया था. उन्होंने कहा कि ट्रंप के वीडियोग्राफर ने गलती से सेफ्टी फंक्शन चालू कर दिया होगा, जिस कारण एस्केलेटर बंद हो गया.
ट्रंप ने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने पर संयुक्त राष्ट्र को घेरा. ट्रंप ने कहा कि मुझे संयुक्त राष्ट्र से दो चीजें मिलीं. पहला, खराब एस्केलेटर और दूसरा, खराब टेलीप्रॉम्प्टर.
एस्केलेटर और टेलीप्राम्प्टर बंद होने पर खफा थे ट्रंप
उन्होंने कहा कि अगर मेलानिया फिट नहीं होतीं तो एस्केलेटर अचानक बंद होने पर वह गिर भी सकती थीं. ट्रंप और मेलानिया के एस्केलेटर पर ट्रंप और मेलानिया के चढ़ते ही बंद हो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.