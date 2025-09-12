बाइडेन प्रशासन के रिहा किए अपराधी ने काटा भारतीय मूल के व्यक्ति का सिर, कौन है वो?

अमेरिका के टेक्सास में एक 50 वर्षीय भारतीय मूल के होटल मैनेजर की हत्या कर दी गई है. मैनेजर का अपने एक सहकर्मी के साथ वाशिंग मशीन को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर उसकी पत्नी और बेटे के सामने ही उसका सिर कलम कर दिया गया. हत्यारे के बारे में अब चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो क्यूबा का रहने वाला था और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था.
संदिग्ध हमलावर का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है और हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मार्टिनेज ने ह्यूस्टन में इससे पहले भी कई अपराध किए हैं जिसमें गाड़ी चुराना और हमला करना शामिल है.
उसे गैर जमानती हिरासत में रखा गया है और दोषी पाए जाने पर उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है.
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के पिछले प्रशासन ने मार्टिनेज जैसे आदतन अपराधी को जेल में रखने के बजाए रिहा कर दिया था. कहा जा रहा है कि क्यूबा डिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त विमान उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसे निगरानी में रखकर छोड़ दिया गया था.
एनबीसी 5 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने कहा कि मार्टिनेज को अमेरिका में कभी भी आजाद नहीं होना चाहिए था.
एजेंसी ने क्यूबा के लिए निर्वासन उड़ानों की कमी के लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. इससे पहले, मार्टिनेज को निगरानी के आदेश पर रिहा किया गया था. रिहाई के बाद वो ब्लूबोनेट डिटेंशन सेंटर में हिरासत में था.
सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपी ह्यूस्टन के साथ-साथ टेक्सास के बाहर फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. एक स्थानीय समाचार चैनल ने बताया कि कोबोस-मार्टिनेज पर हत्या का आरोप लगाया गया है और वह फिलहाल डलास काउंटी जेल में बंद है.
यह घटना बुधवार सुबह डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई. डलास पुलिस विभाग के अनुसार, मृतक मूल रूप से कर्नाटक के चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया का उनके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के साथ एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद मार्टिनेज ने उनकी हत्या कर दी.
पुलिस की तरफ से जारी गिरफ्तारी हलफनामे के अनुसार, मार्टिनेज अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ कमरे की सफाई कर रहा था, तभी नागमल्लैया ने उसे टूटी हुई मशीन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा.
नागमल्लैया ने मशीन टूटने के बाद 37 साल के मार्टिनेज से कुछ कहने के बजाए किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहा और कहा कि उसे ट्रांसलेट कर बात समझा दी जाए. इससे मार्टिनेज नाराज हुआ और उसने मैनेजर पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में क्यूबाई नागरिक मार्टिनेज को एक चाकू निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा जा सकता है.
हमले से बचने के लिए मैनेजर होटल के ऑफिस की तरफ भागे जहां उनकी पत्नी और 18 साल का बेटा मौजूद थे लेकिन हमलावर ने उनका पीछा किया और पत्नी-बेटे के हस्तक्षेप के बावजूद मैनेजर को चाकू मार दी. हमलावर ने नागमलैया की गर्दन पर तब तक वार किए जब तक कि उनका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया.
ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की मृत्यु पर शोक जताया और कहा कि दूतावास इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है. दूतावास की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, 'हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं. आरोपी आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है.'
नागमल्लैया अपने आसपास काफी लोकप्रिय थे और उनके मित्र उन्हें काफी मानते थे. उनके दोस्तों ने कहा, 'यह अकल्पनीय त्रासदी न केवल अचानक हुई, बल्कि बहुत दर्दनाक भी थी. बॉब की जान एक क्रूर हमले में ले ली गई, जो उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुआ. परिवार ने उन्हें बहादुरी से बचाने की कोशिश की लेकिन अफसोस... इस घटना ने हमारे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है.'
इस वीभत्स हत्याकांड को अमेरिकी मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल रही है. इस पर बहस शुरू हो गई है कि मरने वाला एक ब्राउन/भारतीय मूल का था इसलिए उसकी हत्या को ज्यादा कवरेज नहीं मिल रही है.