scorecardresearch
 

Feedback

बाइडेन प्रशासन के रिहा किए अपराधी ने काटा भारतीय मूल के व्यक्ति का सिर, कौन है वो?

टेक्सास के डलास में एक 50 वर्षीय भारतीय मूल होटल मैनेजर की हत्या कर दी गई है. संदिग्ध हत्यारा आदतन अपराधी रहा है जिसे कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है. बाइडेन प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया था.

Advertisement
X
हमले का आरोपी जिसने भारतीय मूल के शख्स की हत्या कर दी
हमले का आरोपी जिसने भारतीय मूल के शख्स की हत्या कर दी

अमेरिका के टेक्सास में एक 50 वर्षीय भारतीय मूल के होटल मैनेजर की हत्या कर दी गई है. मैनेजर का अपने एक सहकर्मी के साथ वाशिंग मशीन को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर उसकी पत्नी और बेटे के सामने ही उसका सिर कलम कर दिया गया. हत्यारे के बारे में अब चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो क्यूबा का रहने वाला था और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था.

संदिग्ध हमलावर का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है और हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मार्टिनेज ने ह्यूस्टन में इससे पहले भी कई अपराध किए हैं जिसमें गाड़ी चुराना और हमला करना शामिल है.

उसे गैर जमानती हिरासत में रखा गया है और दोषी पाए जाने पर उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Washington has long viewed India as a key partner to balance China’s expanding influence in the region.
ट्रंप टोली की साजिश बेनकाब! भारत को रूस से दूर करने के पीछे सिर्फ ये एक खेल 
Charlie kirk killing
ट्रंप के सहयोगी की जघन्य हत्या से दहला अमेरिका! देखें US टॉप 10 
An Indian-origin man was beheaded in Dallas, with a washing machine dispute being the cause.
US में भारतीय मूल के शख्स की बेरहमी से हत्या, वजह कर देगी हैरान 
Charlie Kirk Murder Case: Video of the Shooter on the Run Emerges.
चार्ली किर्क हत्याकांड: शूटर भागते हुए कैमरे में कैद; VIDEO 
Duniya Aaj Tak
'रूसी तेल खरीदा तो...' अमेरिका ने फिर चेताया, देखें दुनिया आजतक 

बाइडेन प्रशासन ने अपराधी को कर दिया था रिहा

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के पिछले प्रशासन ने मार्टिनेज जैसे आदतन अपराधी को जेल में रखने के बजाए रिहा कर दिया था. कहा जा रहा है कि क्‍यूबा डिपोर्ट करने के लिए पर्याप्‍त विमान उपलब्‍ध नहीं थे, इसलिए उसे निगरानी में रखकर छोड़ दिया गया था.

एनबीसी 5 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने कहा कि मार्टिनेज को अमेरिका में कभी भी आजाद नहीं होना चाहिए था. 

Advertisement

एजेंसी ने क्यूबा के लिए निर्वासन उड़ानों की कमी के लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. इससे पहले, मार्टिनेज को निगरानी के आदेश पर रिहा किया गया था. रिहाई के बाद वो ब्लूबोनेट डिटेंशन सेंटर में हिरासत में था.

कई राज्यों में कर चुका है अपराध

सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपी ह्यूस्टन के साथ-साथ टेक्सास के बाहर फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. एक स्थानीय समाचार चैनल ने बताया कि कोबोस-मार्टिनेज पर हत्या का आरोप लगाया गया है और वह फिलहाल डलास काउंटी जेल में बंद है.

यह घटना बुधवार सुबह डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई. डलास पुलिस विभाग के अनुसार, मृतक मूल रूप से कर्नाटक के चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया का उनके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के साथ एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद मार्टिनेज ने उनकी हत्या कर दी.

पुलिस की तरफ से जारी गिरफ्तारी हलफनामे के अनुसार, मार्टिनेज अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ कमरे की सफाई कर रहा था, तभी नागमल्लैया ने उसे टूटी हुई मशीन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा.

नागमल्लैया ने मशीन टूटने के बाद 37 साल के मार्टिनेज से कुछ कहने के बजाए किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहा और कहा कि उसे ट्रांसलेट कर बात समझा दी जाए. इससे मार्टिनेज नाराज हुआ और उसने मैनेजर पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में क्यूबाई नागरिक मार्टिनेज को एक चाकू निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा जा सकता है.

Advertisement

हमले से बचने के लिए मैनेजर होटल के ऑफिस की तरफ भागे जहां उनकी पत्नी और 18 साल का बेटा मौजूद थे लेकिन हमलावर ने उनका पीछा किया और पत्नी-बेटे के हस्तक्षेप के बावजूद मैनेजर को चाकू मार दी. हमलावर ने नागमलैया की गर्दन पर तब तक वार किए जब तक कि उनका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया.

भारतीय दूतावास ने क्या कहा?

ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की मृत्यु पर शोक जताया और कहा कि दूतावास इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है. दूतावास की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, 'हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं. आरोपी आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है.'

नागमल्लैया अपने आसपास काफी लोकप्रिय थे और उनके मित्र उन्हें काफी मानते थे. उनके दोस्तों ने कहा, 'यह अकल्पनीय त्रासदी न केवल अचानक हुई, बल्कि बहुत दर्दनाक भी थी. बॉब की जान एक क्रूर हमले में ले ली गई, जो उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुआ. परिवार ने उन्हें बहादुरी से बचाने की कोशिश की लेकिन अफसोस... इस घटना ने हमारे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है.'

मरने वाला भारतीय मूल का, इसलिए अमेरिकी मीडिया नहीं कर रहा बात

इस वीभत्स हत्याकांड को अमेरिकी मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल रही है. इस पर बहस शुरू हो गई है कि मरने वाला एक ब्राउन/भारतीय मूल का था इसलिए उसकी हत्या को ज्यादा कवरेज नहीं मिल रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement