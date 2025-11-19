scorecardresearch
 

सिडनी: तेज रफ्तार कार ने भारतीय मूल की गर्भवती महिला को मारी टक्कर, मौत, आरोपी BMW चलाक गिरफ्तार

सिडनी के हॉर्न्सबी में एक 8 महीने की गर्भवती भारतीय महिला समन्विता धरेश्वर की तेज रफ्तार BMW कार से कुचलकर मौत हो गई। आरोपी 19 वर्षीय आरोन पापाजोग्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, मौत. (Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित हॉर्न्सबी में एक सड़क हादसे में 8 महीने की गर्भवती भारतीय मूल की महिला समन्विता धरेश्वर की मौत हो गई. हादसे के बाद पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया.

पुलिस ने बताया ये घटना उस वक्त हुए जब वह शुक्रवार रात को अपने पति और तीन साल के बेटे के साथ एक पार्किंग गैरेज के प्रवेश द्वार के पास से गुजर रही थीं. इसी दौरान एक किआ कार (Kia) रुककर उन्हें रास्ता दे रही थी. तभी पीछे से 19 साल के आरोपी आरोन पापाजोग्लू (Aaron Papazoglu) तेज रफ्तार से आ रही BMW ने किआ को जोरदार टक्कर मार दी. धक्के से किआ आगे बढ़ी और समन्विता को कुचल दिया.

हादसे के तुरंत बाद गर्भवती महिला को वेस्टमीड अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्हें और उनके बच्चे को नहीं बचाया जा सका.

आरोप कार चलाक गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी ड्राइवर आरोन पापाज़ोग्लू को अगले दिन शनिवार सुबह उनके वाह्रूंगा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उन पर खतरनाक ड्राइविंग से मौत का कारण बनने, लापरवाही से ड्राइविंग से मौत का कारण बनने और भ्रूण की हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है.

जमानत देने से इनकार

मैजिस्ट्रेट रे प्लिबरसेक ने इस हादसे को एक अत्यंत दुखद मामला बताया और मामले की गंभीरता के कारण आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ये दो परिवारों के लिए एक भयानक परिणाम है. पुलिस ने तेज रफ्तार की बात कही है.

वहीं, इस कानून के तहत खतरनाक या लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मौत होने के दोषी पाए जाने पर अपराधियों को उनकी सजा के अतिरिक्त तीन साल तक की अतिरिक्त जेल की सजा हो सकती है.

