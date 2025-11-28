scorecardresearch
 
श्रीलंका में चक्रवात दित्वा का कहर, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 56 की मौत, 21 लापता

श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से मौत का आंकड़ा 56 पहुंच गया है और 21 लोग लापता हैं. खराब मौसम से 44 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है और सरकार ने पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है.

श्रीलंका में लैंडस्लाइड और बाढ़ से तबाही (Photo: AP)
श्रीलंका में लैंडस्लाइड और बाढ़ से तबाही (Photo: AP)

श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की तादाद बढ़कर 56 हो गई है और 21 लोग अभी भी लापता हैं. सरकार ने शुक्रवार को ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी सभी के लिए पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर (DMC) ने कहा कि पिछले 72 घंटों में करीब 46 मौतें दर्ज की गई हैं, क्योंकि खराब मौसम की वजह से द्वीप पर असर पड़ रहा है.

इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए, सरकार ने शुक्रवार को ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी सभी के लिए पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है.

डिज़ास्टर मैनेजमेंट अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम की वजह से 12,313 परिवारों के 43,991 लोग प्रभावित हुए हैं. इस बीच, मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह बताया कि चक्रवाती तूफ़ान दित्वा श्रीलंका के पूर्वी ज़िले त्रिंकोमाली के पास है.

Srilanka flood
(Photo: AP)

भारी बारिश की आशंका...

दित्वा त्रिंकोमाली से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था और उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ देखा गया. मौसम विभाग ने कहा कि पूरे आइलैंड में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, कई प्रांतों में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा और पूरब में त्रिंकोमाली, सेंट्रल गाले में बादुला और दक्षिणी प्रांत में मतारा जैसे इलाकों में 150 मिलीमीटर तक बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है.

Sri Lanka Flood and Landslide
(Photo: AP)

देश के ज़्यादातर हिस्सों में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. श्रीलंकन ​​एयरलाइंस ने कहा कि आने वाले कई प्लेन को भारत में कोच्चि और त्रिवेंद्रम और दक्षिणी प्रांत के मट्टाला एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया है.

Sri Lanka Landslide
(Photo: AP)

यह भी पढ़ें: सफेद रेत के टीले, शांत तट और नीला सैलाब... यमन ने किस आधार पर दिया चक्रवात को 'दित्वा' नाम

एजेंसी के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या द्वारा आज दिन में बुलाई जाने वाली मीटिंग में मदद के लिए इंटरनेशनल अपील करने पर विचार कर रही है.

Srilanka Landslide
(Photo: AP)

रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा कि आज सुबह 6 बजे से अगली सूचना तक सभी सर्विस रोक दी गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि प्रांत के सेंट्रल शहर गम्पोला में रेलवे स्टेशन पूरी तरह से डूब गया था और कई डिब्बे पानी में फंस गए थे. पूरे आइलैंड में सभी रिज़र्वॉयर के स्पिल गेट खुलने से बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है.

---- समाप्त ----
