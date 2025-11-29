'एक स्मार्ट प्रेसिडेंट होने पर अमेरिका हमेशा...', राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को फिर बताया जरूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक विस्तृत बयान जारी कर दावा किया कि उनकी टैरिफ नीति ने अमेरिका को अमीर, मजबूत, शक्तिशाली और सुरक्षित बनाया है. ट्रंप ने कहा कि दशकों तक अन्य देशों ने टैरिफ का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और हमारे पास सभी कार्ड हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक स्मार्ट राष्ट्रपति होने पर अमेरिका हमेशा इस ताकत को बनाए रखेगा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि उनकी प्रशासनिक नीतियों के कारण कई युद्ध टले, अंतरराष्ट्रीय रिश्ते बेहतर हुए और अब अन्य देश अमेरिका का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता और टैरिफ नीति के चलते स्टॉक मार्केट और 401k रिटायरमेंट फंड ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गए हैं. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि महंगाई, कीमतें और टैक्स कम हुए हैं, जबकि शिक्षा पर नियंत्रण दोबारा राज्यों को सौंपा जा रहा है.

उन्होंने अपनी उपलब्धियों में सैन्य मजबूती और दक्षिणी सीमा (Southern Border) की ऐतिहासिक सुरक्षा का भी जिक्र किया. ट्रंप के मुताबिक, उनके कार्यकाल में अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सम्मानित हुआ है और यह सब मजबूत नेतृत्व और टैरिफ की बदौलत संभव हुआ.

अपने बयान के अंत में ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अमेरिका से नफरत करने वाली दुष्ट शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ रही हैं. ट्रंप ने नौ जजों से महान बुद्धिमानी दिखाने और अमेरिका के लिए सही फैसला करने की अपील भी की.

