66 साल से एकछत्र राज! सिंगापुर में पीपुल्स एक्शन पार्टी ने जीता लगातार 14वां चुनाव, 90% सीटों पर जमाया कब्जा

सिंगापुर की पीपुल्स एक्शन पार्टी ने शनिवार को लगातार 14वीं बार आम चुनावों में जीत दर्ज की और अपने छह दशक के शासन को आगे बढ़ाया. ग्लोबल ट्रेड वॉर से उत्पन्न आर्थिक उथल-पुथल के बीच सिंगापुर की जनता ने अपने नए प्रधानमंत्री को मजबूत जनादेश दिया है. 7 अगस्त, 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व के नक्शे में आया और पीपुल्स एक्शन पार्टी 1959 से ही यहां शासन कर रही है.

इन आम चुनावों में 97 संसदीय सीटों में से पीएपी ने 87 पर जीत हासिल की और विपक्षी पिछले चुनावों में मिली बढ़त को बरकरार रखने में विफल रहे. यह पीएपी की लोकप्रियता का संकेत देता है. एशिया के फाइनेंशियल हब के रूप में पहचाने जाने वाले सिंगापुर में चुनाव से पहले सत्ता पर पीएपी की मजबूत पकड़ से लोगों का मोहभंग के कुछ संकेत जरूर मिले थे, लेकिन चुनाव परिणामों ने इसे गलत साबित कर दिया. सिंगापुर की ज्यादातर आबादी ने जन्म के बाद से ही किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में नहीं देखा है.

