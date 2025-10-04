scorecardresearch
 

Feedback

सेक्स वर्कर्स के हाथ-पैर बांधे और कैश-गहने लूटे... सिंगापुर छुट्टियां मनाने गए दो भारतीयों को 5 साल की जेल

भारत के दो युवकों को सिंगापुर में छुट्टियां बिताने के दौरान सेक्स वर्कर्स से मारपीट और लूटपाट करने पर कोर्ट ने पांच साल एक महीने की जेल और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई है. अप्रैल में युवक सिंगापुर गए थे और दो अलग-अलग सेक्स वर्कर्स के साथ उन्होंने लूटपाट की थी.

Advertisement
X
अप्रैल महीने में युवक सिंगापुर छुट्टियां मनाने गए थे. (Photo: Freepik/ This is a representational image)
अप्रैल महीने में युवक सिंगापुर छुट्टियां मनाने गए थे. (Photo: Freepik/ This is a representational image)

सिंगापुर में छुट्टियां मनाने पहुंचे दो भारतीय युवक अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. दोनों को सेक्स वर्कर्स से लूट और मारपीट के मामले में कड़ी सजा सुनाई गई है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी 23 वर्षीय अरोकियासामी डाइसॉन और 27 वर्षीय राजेंद्रन 24 अप्रैल को गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए सिंगापुर गए थे. एक अनजान संपर्क के जरिए वे दो सेक्स वर्कर्स तक पहुंचे.

यह भी पढ़ें: सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के बाद गहराया शक, इन 2 लोगों पर सिंगापुर ले जाकर मर्डर का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

bettiah murder
बेतिया: प्रेम प्रसंग में दोस्त ही निकला कातिल 
The incident: Murder of a family for insurance!
वारदात: 8 साल, 3 मौतें और करोड़ों का बीमा! पैसे के लिए कर दी परिजनों की हत्या 
Sonipat crime branch officer attack
सोनीपत: जांच के दौरान क्राइम ब्रांच इंचार्ज पर जानलेवा हमला, आरोपी पिता-पुत्र फरार 
Narsampet temple animal sacrifice news
वारंगल: मंदिर में गांधी जयंती पर विवादित अनुष्ठान, पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश 
Swami Chaitanyanand fully exposed
पुलिस फाइल में चैतन्यानंद पर कितने गंभीर आरोप? दोषी पाए जाने पर कितनी होगी सजा? 

लेकिन मिलने के बाद दोनों ने महिलाओं पर हमला किया और उनका पैसा छीनने की कोशिश की. इतना ही नहीं, उन्होंने होटल के कमरे से सामान और कैश भी चोरी की.

आरोपियों ने कबूल किया गुनाह

पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

सिंगापुर की अदालत ने दोनों को 5 साल 1 महीने की सख्त कैद और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई है. यह सजा एक बार फिर सिंगापुर के सख्त कानून और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दिखाती है.

Advertisement

अप्रैल में सिंगापुर गए थे भारतीय युवक

ये दोनों युवक अप्रैल 2025 को सिंगापुर पहुंचे थे. कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दो दिन बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे उन महिलाओं को लूटेंगे जो सेक्स सर्विस देती थीं, और इसके लिए उन्हें एक नंबर मिला था.

यह भी पढ़ें: सिंगापुर-मलेशिया घूमने का मौका, IRCTC के टूर पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें डिटेल

पहली घटना में वे एक महिला से होटल के कमरे में मिले, उसे बांध दिया, मारा-पीटा और कैश, गहने, पासपोर्ट और बैंक कार्ड चुरा लिए. उसी रात उन्होंने दूसरे होटल में एक और महिला से लूटपाट की. वहां से कैश, मोबाइल फोन और उसका पासपोर्ट ले गए और उसे धमकाया भी.

अगले दिन पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर सजा कम करने की भी अपील की लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement