सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के बाद गहराया शक, इन 2 लोगों पर सिंगापुर ले जाकर मर्डर का आरोप

इमरान हाश्मी की फिल्म 'गैंगस्टर' का सुपरहिट गाना गाने वाले सिंगर जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे. शुक्रवार के दिन सिंगापुर में उनका निधन हो गया. जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे के कारण हुई है. सिंगर के निधन के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबिन की मौत को लेकर बड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

जुबिन की मौत के बाद असम सीएम का बड़ा कदम

जुबिन गर्ग की मौत उनके परिवार और असम के लोगों के लिए भी एक गहरे सदमे की तरह है. उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग का भी रो-रोकर बुरा हाल है. खुद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा भी जुबिन की मौत से दुखी हैं. अब इसी बीच उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है. असम के सीएम ने जुबिन की मौत की जांच के निर्देश दिए हैं.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने X (पहले ट्विटर) पर ट्वीट करके लिखा है, 'हमारे प्रिय जुबिन गर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक निधन के संबंध में श्री श्यामकानु महंत और श्री सिद्धार्थ सरमा के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं. मैंने असम पुलिस के डीजीपी को सभी एफआईआर CID को सौंपने और गहन जांच के लिए एक संयुक्त मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.'

Advertisement

बता दें कि श्यामकानु महंत दरअसल वही ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया था जिसमें जुबिन परफॉर्म करने वाले थे. वहीं सिद्धार्थ सरमा जुबिन के मैनेजर हैं जो उनके सभी इवेंट्स और बिजनेस कमिटमेंट्स का ध्यान रखते हैं.

दोनों के खिलाफ असम के मोरीगांव पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज हुई जिसमें आरोप है कि एक साजिश के तहत वो जुबिन को गाने के बहाने विदेश ले गए, लेकिन उनका मकसद उसे मारना था. इसके अलावा उनपर लापरवाही का भी आरोप लगा है कि उन्होंने जुबिन को बिना लाइफ जैकेट के पानी में कूदने दिया.

कब और कहां होगा जुबिन का अंतिम संस्कार?

जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार 21 सितंबर के दिन असम में ही किया जाएगा. सबसे पहले उनका पार्थिव शरीर 20 सितंबर के दिन सिंगापुर से दिल्ली लाया जाएगा, जिसके लिए खुद असम के सीएम दिल्ली जाने वाले हैं. फिर अगले दिन उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंपा जाएगा. इसके बाद गुवाहाटी के सारुसजाई स्टेडियम में जुबिन के पार्थिव शरीर को जनता के लिए रखा जाएगा, जहां उनके फैंस आकर सिंगर को आखिरी बार श्रद्धांजलि देंगे.

---- समाप्त ----