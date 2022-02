Russia Ukraine Meeting: वॉर के बीच वार्ता! दोपहर 3.30 बजे यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस में ऐतिहासिक बातचीत

Russia Ukraine Meeting in Belarus: रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इसपर आज दोपहर तक फैसला हो सकता है. दरअसल, बेलारूस में रूस-यूक्रेन के बीच आज बातचीत होनी है. भारतीय समय के मुताबिक, यह मीटिंग 3.30 बजे होगी.

बेलारूस से विदेश मंत्रालय ने ही एक फोटो ट्वीट कर जानकारी दी है कि रूस-यूक्रेन की मीटिंग करवाने के लिए मंच को तैयार किया जा चुका है. अब सिर्फ दोनों देशों के डेलिगेशन का इंतजार है.

In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive: Ministry of Foreign Affairs of Belarus



