स्लोवियांस्क पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, एक के बाद गिराए 9 बम, 8 लोग घायल

रूस ने बुधवार को यूक्रेन के पूर्वी शहर स्लोवियांस्क पर भारी हवाई हमला किया, जिसमें 9 एरियल बम गिराए गए. इस भीषण हमले में कम से कम आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं. क्षेत्रीय गवर्नर वादीम फिलाश्किन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि शहर में हालात गंभीर हैं और नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की आवश्यकता है.

हमले में सबसे बड़ा नुकसान उस समय हुई जब एक एरियल बम सीधा एक आवासीय इमारत पर गिरा. धमाका इतना तेज था कि इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया और आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए. रात भर रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद रही और मलबे में फंसे लोगों को निकाला.

घायलों में शामिल एक 61 वर्षीय महिला ने बताया कि विस्फोट के बाद कांच के टुकड़े उनके चेहरे पर जा लगे. वहीं, 64 वर्षीय एक पुरुष ने रोते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरी बार घर खोया है. उन्होंने बताया कि इससे पहले 1988 में अर्मेनिया में आए विनाशकारी भूकंप में भी उनका घर तबाह हो गया था. अब युद्ध ने उनकी जिंदगी को फिर से उजाड़ दिया.

गवर्नर फिलाश्किन ने अपने संदेश में कहा कि डोनेट्स्क क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और "अब यहां कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं बचा है." उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तुरंत क्षेत्र खाली करें, क्योंकि रूस की बमबारी किसी भी समय और कहीं भी हो सकती है.

यूक्रेन के लिए स्लोवियांस्क रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर है, और रूसी सेना पिछले कई महीनों से इसे निशाने पर रखे हुए है. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, शहर के कई इलाकों में बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है और बिजली-पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है.

