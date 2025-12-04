scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्लोवियांस्क पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, एक के बाद गिराए 9 बम, 8 लोग घायल

पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर पर रूस ने एक ही दिन में नौ एरियल बम गिराए, जिसमें दो बच्चों सहित आठ लोग घायल हुए. एक बम आवासीय इमारत पर गिरा, जिससे बड़ा हिस्सा ढह गया. गवर्नर वादीम फिलाश्किन ने चेतावनी दी कि डोनेट्स्क में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और लोगों से तुरंत निकासी की अपील की.

Advertisement
X
शांति वार्ताओं के बीच रूस यूक्रेन में लगातार बमबारी कर रहा है.
शांति वार्ताओं के बीच रूस यूक्रेन में लगातार बमबारी कर रहा है.

रूस ने बुधवार को यूक्रेन के पूर्वी शहर स्लोवियांस्क पर भारी हवाई हमला किया, जिसमें 9 एरियल बम गिराए गए. इस भीषण हमले में कम से कम आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं. क्षेत्रीय गवर्नर वादीम फिलाश्किन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि शहर में हालात गंभीर हैं और नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की आवश्यकता है.

हमले में सबसे बड़ा नुकसान उस समय हुई जब एक एरियल बम सीधा एक आवासीय इमारत पर गिरा. धमाका इतना तेज था कि इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया और आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए. रात भर रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद रही और मलबे में फंसे लोगों को निकाला.

यह भी पढ़ें: गाजा के बाद यूक्रेन पर आया ट्रंप का 28 सूत्रीय प्लान, क्यों रूस को खुली छूट देता दिख रहा है प्रस्ताव?

सम्बंधित ख़बरें

Vladimir Putin
अपने 'सिलोविकी' सर्किल के साथ भारत आ रहे पुतिन, जानें कौन हैं रूसी राष्ट्रपति के सबसे भरोसेमंद चेहरे? 
मोदी–पुतिन की मुलाकात वैश्विक कूटनीति में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का मज़बूत संदेश पेश करने वाला है (Photo: PTI)
भारत-रूस की दोस्ती होगी और दमदार... पुतिन के दौरे से चीन–PAK के मंसूबों को लगेगा झटका 
पुतिन के दौरे से पहले हर कदम और हर कोना सख्त निगरानी में (Photo: PTI)
ड्रोन, CCTV से लेकर QRT टीम तक... पुतिन की मेजबानी के लिए दिल्ली में कड़ा पहरा 
Duniya Aajtak
यूक्रेन पर रूस-अमेरिका में नहीं बनी सहमति, देखें दुनिया आजतक 
India and Russia's growing trade ties amid Ukraine war
यूक्रेन युद्ध के बीच कैसे मजबूत हुआ भारत-रूस का रिश्ता? 

घायलों में शामिल एक 61 वर्षीय महिला ने बताया कि विस्फोट के बाद कांच के टुकड़े उनके चेहरे पर जा लगे. वहीं, 64 वर्षीय एक पुरुष ने रोते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरी बार घर खोया है. उन्होंने बताया कि इससे पहले 1988 में अर्मेनिया में आए विनाशकारी भूकंप में भी उनका घर तबाह हो गया था. अब युद्ध ने उनकी जिंदगी को फिर से उजाड़ दिया.

Advertisement

गवर्नर फिलाश्किन ने अपने संदेश में कहा कि डोनेट्स्क क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और "अब यहां कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं बचा है." उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तुरंत क्षेत्र खाली करें, क्योंकि रूस की बमबारी किसी भी समय और कहीं भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के दूतों संग पुतिन की 5 घंटे क्लोज-डोर मीटिंग, यूक्रेन पीस प्लान पर चर्चा, ट्रंप बोले- जंग खत्म करना आसान नहीं

यूक्रेन के लिए स्लोवियांस्क रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर है, और रूसी सेना पिछले कई महीनों से इसे निशाने पर रखे हुए है. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, शहर के कई इलाकों में बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है और बिजली-पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement