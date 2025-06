'हमारा समय आ गया है...', खामेनेई को बेदखल करने के लिए ईरान के पूर्व राजा के बेटे ने भरी हुंकार

ईरान के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो मुल्क पर इजरायली हमले का समर्थन कर रहे हैं. ये लोग इसे मुक्ति का संघर्ष कह रहे हैं. ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रजा शाह पहलवी. ये नाम कोई साधारण नाम है. रजा शाह पहलवी वो व्यक्ति हैं जिनका खानदान कभी ईरान की सत्ता पर राज करता था. 1979 तक रजा शाह पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के राजा हुआ करते थे. रजा शाह पहलवी ने अली खामेनेई को सत्ता से बाहर करने के लिए हुंकार भरी है और कहा है कि ईरान की सत्ता बदलने का समय आ गया है. हमारा समय आ गया है.

ईरान में 37 वर्ष पूर्व एक जबरदस्त क्रांति हुई थी. इस क्रांति ने ईरान का धार्मिक-राजानीतिक और सामाजिक ताना-बाना बदल डाला. उदार ईरान अब कट्टरता की ओर बढ़ रहा था. इस क्रांति के फलस्वरूप दो लोगों के भाग्य ने 180 डिग्री का पलटा खाया. ये दो लोग थे. शाह मोहम्मद रेजा पहलवी और अयातुल्ला खुमैनी.

ईरान की क्रांति ने दो लोगों का भाग्य बदल दिया

इस क्रांति के बाद ईूरान की सत्ता पर 26 साल से राज कर रहे शाह मोहम्मद रजा पहलवी को उनके पद से हटा दिया गया. शाह मोहम्मद रेजा पहलवी

को जान बचाने के लिए मिस्र भागने पर मजबूर होना पड़ा.

वहीं इसी क्रांति के बाद 14 साल से इराक और फ्रांस में निर्वासित जीवन बिता रहे अयातुल्ला खुमैनी वापस ईरान आए थे. तब और लाखों लोगों ने उनका स्वागत कर उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया था.

3 जून 1989 को अयातुल्ला खुमैनी की मृत्यु हो गई. उनके उत्तराधिकारी के रूप में अली खामेनेई को चुना गया.हालांकि, खामेनेई उस समय एक ग्रैंड आयातुल्लाह (Grand Ayatollah) नहीं थे, जो संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर बनने के लिए आवश्यक था. इसलिए संविधान में संशोधन किया गया.

ईरान के मौजूदा सर्वोच्च धर्मगुरु अली खामेनेई इन्हीं अयातुल्ला खुमैनी के शागिर्द हैं. खुमैनी ने खामेनेई को राजनीतिक और धार्मिक रूप से तैयार किया और उनकी मृत्यु के बाद खामेनेई ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया.

रजा शाह पहलवी इन्हीं शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बड़े बेटे हैं. वे अभी में अमेरिका में रहते हैं और ईरानी विपक्षी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा हैं. रजा शाह पहलवी को मिस्र में राजा के पद की शपथ दिलाई गई थी.

रजा पहलवी नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान (National Council of Iran) के संस्थापक और नेता हैं. यह एक निर्वासित विपक्षी समूह है. यह समूह ईरान में लोकतांत्रिक सुधार और इस्लामिक रिपब्लिक के खात्मे की वकालत करता है. रजा शाह पहलवी देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन चला रहे हैं.

रजा पहलवी का राजनीतिक प्लान ईरान में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना पर केंद्रित है, जहां एक संवैधानिक राजा (Constitutional Monarch) होगा और लोकतांत्रिक संस्थान होंगे.

अमेरिका के साथ सहयोग

रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और अक्सर अमेरिकी नीति निर्माताओं, थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं. ईरान की मौजूदा सरकार और अमेरिका के बीच बेहद कड़के रिश्ते हैं. मौजूदा ईरान हमेशा अमेरिका के खात्मे की वकालत करता है जबकि अमेरिका ईरान को 'बुराई की धुरी' बताता है.

For more than 40 years I have fought for one thing: democracy in Iran.



Now is our moment. pic.twitter.com/OaPjDsMbA2