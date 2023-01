2000 साल में पहली बार आम लोगों के लिए खुल रही ये बेहद पवित्र जगह

ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबिल में कई जगहों का जिक्र है, इनमें से एक जगह है पूल ऑफ सिलोम (Pool of Siloam). अब यह आम जनता के लिए में खुलने जा रही है. बीते 2000 साल में ये पहला मौका जब इस जगह पर आम लोग जा सकेंगे. इस जगह की खुदाई के लिए करोड़ों रुपए के बजट की मंजूरी मिल गई है. इस जगह के प्रति यहूदी और ईसाई दोनों ही धर्मों के लोगों की आस्‍था है.

इजरायल में मौजूद इस जगह के बारे में दावा किया जाता है कि यहां प्रभु ईसामसीह ने जन्‍मजात दृष्टिहीन व्‍यक्ति को ठीक कर दिया था. यह साइट आज से करीब 2700 साल पहले जेरूसुलम वाटर सिस्‍टम के तहत बनाई गई थी. वर्तमान में इस जगह की खुदाई चल रही है. एक बार यहां यह सारा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस जगह के विभिन्‍न हिस्‍से बारी-बारी से आम लोगों के लिए खोले जाएंगे. वहीं, इस जगह का 'पूल' वाला छोटा हिस्‍सा लोगों के लिए खोल दिया गया है. हालांकि, इस जगह की ठीक से खुदाई होने में कुछ साल लग सकते हैं.

पूल ऑफ सिलोम जेरूसलम के दक्षिणी हिस्‍से में मौजूद सिटी ऑफ डेविड में मौजूद है (Getty)

इजरायल ने करीब तीन साल पहले इस धार्मिक जगह की खुदाई के लिए 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्‍ट की मंजूरी दी थी. इस जगह के बारे में साल 2004 में पता चला था जब एक मजदूर यहां दुर्घटना के बाद टूटे हुए पाइप की मरम्‍मत कर रहा था.

'पूल आफ सिलोम' से गुजरकर तीर्थ यात्री यात्री पुराने यहूदी मंदिर तक जा सकेंगे. कहा जाता है कि इस मंदिर तक पहुंचने का उपयोग प्रभु ईसामसीह ने भी किया था.

पूल ऑफ सिलोम को खोलने का फैसला इजरायल एंटिक्‍स अथॉरिटी, इजरायल नेशनल पार्क अथॉरिटी सिटी ऑफ डेविड फाउंडेशन ने नए साल से पहले किया था.

पूल ऑफ सिलोम का क्‍या है महत्‍व?

जेरूसलम के मेयर मोशे लियोन ने बताया कि पूल ऑफ सिलोम का ऐतिहासिक, राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय महत्व है. कई सालों के पूर्वानुमान के बाद इस जगह को करोड़ों लोगों के आने के लिए तैयार किया जा रहा है.

इस पूल का निर्माण राजा हेजेकिया के कार्यकाल में हुआ था. जिसका वर्णन 'Bible in the Book of Kings II, 20:20' में है. मेयर ने आगे बताया कि पूल ऑफ सिलोम और इससे जुड़ा तीर्थ मार्ग, जेरूसलम के सिटी ऑफ डेविड में मौजूद है. सिटी ऑफ डेविड फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय मामलों के डायरेक्‍टर Ze'ev Orenstein ने कहा कि यह जगह काफी लोगों के लिए महत्‍वपूर्ण है.