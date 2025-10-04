कोलंबिया के बाद पेरू पहुंचे राहुल गांधी, लोकतंत्र पर टिप्पणी पर कर रहे विरोधों का सामना

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के चार देशों - कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू और चिली - के दौरे पर हैं. यात्रा के दौरान वे राजनीतिक नेताओं, छात्रों और कारोबारी वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं. फिलहाल वे पेरू की राजधानी लीमा पहुंच चुके हैं, जहां उनका पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ स्वागत हुआ.

राहुल गांधी ने कोलंबिया के सीनेट अध्यक्ष लिडियोस गार्सिया से भी मुलाकात की और पेरू के साथ संसदीय मित्रता समूह शुरू करने की घोषणा की. कांग्रेस का कहना है कि यह पहल भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ राजनीतिक और कारोबारी रिश्ते गहरे करने का अवसर है.

कोलंबिया के मेडेलिन स्थित EIA यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार 'The Future is Today' को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय लोकतांत्रिक ढांचे पर "संपूर्ण हमला" हो रहा है, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा, "भारत में अब बहुत केंद्रीकृत स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है. तीन-चार बड़े कारोबारी पूरे अर्थतंत्र पर कब्जा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से उनका सीधा संबंध है."

नोटबंदी और जीएसटी पर भी केंद्र को घेरा

राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों को छोटे और मध्यम व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने वाली बताया. उन्होंने कहा, "नोटबंदी एक नाकाम नीति थी, जिसने छोटे कारोबारियों को तबाह कर दिया और बड़ी कंपनियों को बढ़त दी. जीएसटी भी इसी दिशा में बनाई गई."

कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत की जटिल सामाजिक संरचना को देखते हुए लोकतंत्र ही एकमात्र रास्ता है. उन्होंने कहा, "भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और धर्मों को जगह देने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है. हम चीन की तरह अधिनायकवादी व्यवस्था नहीं अपना सकते."

राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में केवल निजीकरण काम नहीं करेगा, इसलिए सरकार की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है. उन्होंने चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में कहा कि दुनिया इस समय आंतरिक दहन इंजन से इलेक्ट्रिक मोटर की ओर संक्रमण देख रही है और इस दौड़ में फिलहाल चीन आगे है.

बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की

बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि गांधी एक बार फिर "विदेश में भारत का अपमान कर रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता लोकतांत्रिक आलोचना की आड़ में "भारत माता को बदनाम" कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत का दृष्टिकोण नेतृत्व करने का नहीं, बल्कि साझेदारी का है. उन्होंने यह भी कहा, "हम बड़े देश हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि साझेदारी में काम करें, लेकिन हम यह नहीं मानते कि हमें दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए."

