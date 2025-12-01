scorecardresearch
 
पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला, FC हेडक्वार्टर में घुसे हथियारबंद लोग, 6 जवानों की मौत

पाकिस्तान के चगाई स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें छह जवानों की मौत हो गई. BLF की सादओ बटालियन पर हमले का संदेह है. SVBIED से मुख्य गेट उड़ाने के बाद हथियारबंद लोग अंदर घुस गए.

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पह हमले का शक जताया जा रहा है (तस्वीर: X)
पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के नोकुंदी इलाके में स्थित चगाई में फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) के मुख्यालय के मेन गेट पर आज सुबह आत्मघाती हमला हुआ है. आधिकारिक सूत्रों ने छह कर्मियों की मौत होने की पुष्टि की है. यह हमला कथित तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) की सादओ ऑपरेशनल बटालियन (SOB) द्वारा किया गया.

विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मुख्य द्वार पूरी तरह नष्ट हो गया और पास की दीवारों को भारी नुकसान पहुंचा. पाकिस्तानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर SVBIED (वाहन पर लगे आत्मघाती विस्फोटक उपकरण) हमले के तुरंत बाद हथियारबंद हमलावर नोकुंडी स्थित FC मुख्यालय के अंदर घुस गए.

मुख्यालय परिसर के भीतर अभी भी गोलीबारी और झड़पें जारी हैं, और स्थिति को अत्यंत तनावपूर्ण बताया गया है. हमले के मद्देनजर, सभी संबंधित अस्पतालों में आपातकाल (Emergency) घोषित कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: लगभग आधा रह जाएगा पाकिस्तान, कैसे बलूचिस्तान की आजादी बांग्लादेश से भी बड़ा झटका साबित हो सकती है?

अभी तक किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, घटनास्थल पर सहायता के लिए क्वेटा से दो हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं. हालांकि, किसी भी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, और अधिकारी हताहतों के बारे में आधिकारिक विवरण जारी करने में जुटे हैं.

हाल के दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सुरक्षा ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं. इस श्रृंखला की शुरुआत 11 मार्च को उस समय हुई, जब उग्रवादियों ने करीब 440 यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन पर बड़ा हमला किया. इसके बाद यह ट्रेन लगातार निशाने पर बनी रही. जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में भी इस ट्रेन को टारगेट करते हुए कई धमाके और रॉकेट हमले किए गए थे.

