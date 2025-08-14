परमाणु हथियार नियंत्रण पर रूस-अमेरिका के बीच समझौता संभव... राष्ट्रपति पुतिन ने दिए संकेत

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार (14 अगस्त) को कहा कि अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहा है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मॉस्को और वॉशिंगटन परमाणु हथियार नियंत्रण पर एक समझौते तक पहुंच सकते हैं.

क्रेमलिन में अपने बड़े सैन्य और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के साथ हो रही बातचीत और यूक्रेन से जुड़ी चर्चाओं की जानकारी साझा की.

पुतिन ने कहा, “मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के साथ किस चरण में हैं, जो, जैसा कि सभी जानते हैं, मेरी राय में, लड़ाई रोकने, संकट समाप्त करने और इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के हित में समझौते तक पहुंचने के लिए काफी ऊर्जावान और ईमानदार प्रयास कर रहा है.”

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हो रही चर्चाएं इस उद्देश्य से हैं कि दोनों देशों, यूरोप और पूरी दुनिया में दीर्घकालिक शांति के हालात तैयार किए जा सकें, यदि अगले चरणों में सामरिक आक्रामक हथियार नियंत्रण (Strategic Offensive Arms Control) के क्षेत्र में समझौता हो जाता है.

Advertisement

पुतिन शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में एक शिखर बैठक करने वाले हैं.

रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार रखने वाले देश हैं. दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की आखिरी बची संधि न्यू START (New Strategic Arms Reduction Treaty) है, जो 5 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है.

---- समाप्त ----