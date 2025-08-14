scorecardresearch
 

Feedback

परमाणु हथियार नियंत्रण पर रूस-अमेरिका के बीच समझौता संभव... राष्ट्रपति पुतिन ने दिए संकेत

रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार रखने वाले देश हैं. दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की आखिरी बची संधि न्यू START (New Strategic Arms Reduction Treaty) है, जो 5 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है.

Advertisement
X
अलास्का में पुतिन संग मीटिंग करेंगे ट्रंप (File Photo: Reuters)
अलास्का में पुतिन संग मीटिंग करेंगे ट्रंप (File Photo: Reuters)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार (14 अगस्त) को कहा कि अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहा है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मॉस्को और वॉशिंगटन परमाणु हथियार नियंत्रण पर एक समझौते तक पहुंच सकते हैं.

क्रेमलिन में अपने बड़े सैन्य और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के साथ हो रही बातचीत और यूक्रेन से जुड़ी चर्चाओं की जानकारी साझा की.

पुतिन ने कहा, “मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के साथ किस चरण में हैं, जो, जैसा कि सभी जानते हैं, मेरी राय में, लड़ाई रोकने, संकट समाप्त करने और इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के हित में समझौते तक पहुंचने के लिए काफी ऊर्जावान और ईमानदार प्रयास कर रहा है.”

सम्बंधित ख़बरें

us warns india once more
अगर फेल हुई ट्रंप-पुतिन बातचीत तो India पर लगाएंगे टैरिफ, US की नई धमकी 
Donald trump, Putin,
'पुतिन फिर ट्रंप को मूर्ख बना देंगे...', अलास्का मीटिंग को लेकर बोले एक्सपर्ट्स, क्या कह रहे यूक्रेनी? 
Trump and Putin set for Alaska summit as peace talks over Ukraine gain momentum.
ट्रंप-पुतिन समिट: अलास्का में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, एंकोरेज का एयर स्पेस सील 
PM Modi, Xi Jinping, Vladimir Putin
जयशंकर मॉस्को तो चाइनीज मंत्री दिल्ली में... ट्रंप के टैन्ट्रम के बीच इंडिया ने एक्टिवेट किया डिप्लोमेसी का रिसेट बटन 
Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyy
‘बातचीत की टेबल पर नहीं, मतलब मेन्यू में हो...’, हंगरी के PM का जेलेंस्की पर तंज 

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हो रही चर्चाएं इस उद्देश्य से हैं कि दोनों देशों, यूरोप और पूरी दुनिया में दीर्घकालिक शांति के हालात तैयार किए जा सकें, यदि अगले चरणों में सामरिक आक्रामक हथियार नियंत्रण (Strategic Offensive Arms Control) के क्षेत्र में समझौता हो जाता है.

Advertisement

पुतिन शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में एक शिखर बैठक करने वाले हैं.

रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार रखने वाले देश हैं. दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की आखिरी बची संधि न्यू START (New Strategic Arms Reduction Treaty) है, जो 5 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    वॉर 2 मूवी रिव्यू
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement