इधर ट्रंप कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अचानक गिर पड़ा शख्स... देखें फिर क्या हुआ- VIDEO

व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक फार्मा अधिकारी अचानक बेहोश हो गए, जिससे कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुक गया. घटना उस समय हुई जब ट्रंप मोटापा घटाने वाली दवाओं की कीमतों में कटौती की नई नीति की घोषणा कर रहे थे.

ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोवो नॉर्डिस्क अधिकारी बेहोश (Photo: AP)
ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोवो नॉर्डिस्क अधिकारी बेहोश (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुक्रवार को एक फार्मा कंपनी के अधिकारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुक गया.

यह घटना उस वक्त हुई जब ट्रंप ने मोटापा घटाने वाली दवाओं की कीमतों में कटौती से जुड़ा ऐतिहासिक समझौता घोषित कर रहे थे. इस समझौते में एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं. समझौते के तहत लोकप्रिय GLP-1 वज़न घटाने वाली दवाएं - जैसे वेगोवी और ज़ेपबाउंड - अब काफी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, बेहोश हुए व्यक्ति की पहचान नोवो नॉर्डिस्क के कार्यकारी अधिकारी गॉर्डन फाइंडले के रूप में हुई है. वे अचानक संतुलन खो बैठे और गिर गए. मौके पर मौजूद डॉ. मेहमेट ओज़, जो अब सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के प्रमुख हैं, तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने अधिकारी को गिरने से पहले संभाल लिया, जिससे उन्हें सिर में चोट नहीं लगी.

एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर लिखा, “कमरा एकदम शांत हो गया था. सीक्रेट सर्विस और मेडिकल टीम तुरंत हरकत में आ गई. ट्रंप भी चिंतित दिखे.”

व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बाद में पुष्टि करते हुए कहा, “'मोस्ट फेवर्ड नेशन' प्रेस इवेंट के दौरान एक प्रतिनिधि बेहोश हो गए थे. व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने तुरंत मदद की और अब वह सुरक्षित हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में फिर शुरू की गई.”

यह भी पढ़ें: चीन ने ऐसा क्या किया? बौखला गए ट्रंप... US इस जरूरी चीज की सप्लाई पर लगाएगा बैन!

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन की नई ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ दवा मूल्य निर्धारण नीति को पेश करना था, जिसके तहत लाखों अमेरिकियों को किफायती दवाओं की सुविधा मिलेगी.

ट्रंप ने बताया कि इस समझौते के तहत ट्रंप-आरएक्स नामक एक नया फेडरल प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया जाएगा, जहां उपभोक्ता इन दवाओं को सीधे कंपनियों से खरीद सकेंगे. उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद इन दवाओं के मौखिक संस्करण सिर्फ 149 डॉलर प्रति माह में उपलब्ध कराए जाएंगे.

---- समाप्त ----
