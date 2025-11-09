'कुत्ते की तरह @&%$...', डेमोक्रेट्स पर क्यों भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को डेमोक्रेटिक पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि "डेमोक्रेट्स दबाव में कुत्तों की तरह टूट रहे हैं क्योंकि वे इस बात से बेहद डरे हुए हैं कि मैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ फिलिबस्टर खत्म करने में प्रगति कर रहा हूं."

ट्रंप ने आगे कहा, "चाहे कोई समझौता हो या न हो, रिपब्लिकन को फिलिबस्टर 'उड़ा देना' चाहिए और सैकड़ों नीतिगत जीत हासिल करनी चाहिए जो अब तक कभी नहीं मिलीं, जैसे वोटर आईडी कानून. केवल हारने वाले ही इसे न करने पर सहमत होंगे."

सीनेट में शटडाउन को खत्म करने पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है. सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने कहा है कि सांसद तब तक सत्र में रहेंगे जब तक सरकार दोबारा नहीं खुल जाती. शनिवार को शटडाउन का 39वां दिन था. थ्यून ने ट्रंप के "न्यूक्लियर ऑप्शन" यानी फिलिबस्टर खत्म करने के सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इसके लिए 60 वोटों की जरूरत होती है.

ओबामाकेयर के फंड्स को लेकर डेमोक्रेट-रिपब्लिकन में खींचतान

डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच मुख्य मतभेद ओबामाकेयर के तहत दिए जाने वाले टैक्स क्रेडिट को लेकर है. डेमोक्रेट्स इन टैक्स लाभों को साल के अंत तक बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि इस मुद्दे पर चर्चा सरकार खुलने के बाद की जाएगी. इसी वजह से दोनों पार्टियों के बीच गतिरोध और गहराता जा रहा है.

फंडिंग के मांग वाले प्रस्ताव ठुकराए

रिपब्लिकन सांसदों ने शुक्रवार को डेमोक्रेट्स का एक प्रस्ताव खारिज कर दिया जिसमें एक साल के लिए स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बढ़ाने और सरकार के लिए अस्थायी फंडिंग की व्यवस्था शामिल थी. वहीं, डेमोक्रेट्स ने भी एक ऐसा प्रस्ताव ठुकरा दिया जिसमें सैन्य निर्माण, वेटरन अफेयर्स, कृषि और विधायी शाखा के बजट शामिल थे.

इस बीच, ट्रंप ने एक नया सुझाव देते हुए कहा कि बीमा कंपनियों को ओबामाकेयर के तहत दिए जा रहे

"अरबों डॉलर" सीधे नागरिकों को दे दिए जाएं ताकि वे अपनी मर्जी से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं खरीद सकें. उन्होंने कहा, "बड़ी, लालची बीमा कंपनियों से पैसा लेकर जनता को दो - ताकि वे अपना बेहतर हेल्थकेयर खुद चुन सकें और हां, फिलिबस्टर को खत्म करना अभी भी जरूरी है."

