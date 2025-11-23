scorecardresearch
 

'डीपफेक और आतंकवाद में AI के इस्तेमाल पर रोक जरूरी', G20 समिट में PM मोदी ने ग्लोबल सेफगार्ड्स पर दिया जोर

PM मोदी ने कहा कि डीपफेक, अपराध और आतंकवादी गतिविधियों में AI का इस्तेमाल मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और इस पर सख्त प्रतिबंध लगाना जरूरी है. G20 सत्र से पहले PM मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ IBSA लीडर्स मीटिंग में हिस्सा लिया.

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि AI को मानव-केंद्रित होना चाहिए, न कि सिर्फ वित्तीय लाभ का साधन. (Photo- PTI)
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि AI को मानव-केंद्रित होना चाहिए, न कि सिर्फ वित्तीय लाभ का साधन. (Photo- PTI)

जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 समिट के तीसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग पर कड़ी चेतावनी देते हुए दुनिया से एक ग्लोबल AI कॉम्पैक्ट बनाने की अपील की. PM मोदी ने कहा कि डीपफेक, अपराध और आतंकवादी गतिविधियों में AI का इस्तेमाल मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और इस पर सख्त प्रतिबंध लगाना जरूरी है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि AI को मानव-केंद्रित होना चाहिए, न कि सिर्फ वित्तीय लाभ का साधन. उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीक का विकास ओपन सोर्स मॉडल पर हो, ताकि इसका लाभ वैश्विक स्तर पर मिल सके. उन्होंने कहा, "AI का उपयोग वैश्विक भलाई के लिए हो और उसका दुरुपयोग बिल्कुल न हो. इसके लिए मानव ओवरसाइट, सेफ़्टी-बाय-डिजाइन और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों पर आधारित ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनिवार्य है."

PM की मानव-केंद्रित तकनीक पर दो टूक

PM मोदी ने कहा कि ऐसी AI प्रणालियां, जो सीधे मानव जीवन, सुरक्षा या पब्लिक ट्रस्ट को प्रभावित करती हैं, वे पूरी तरह जिम्मेदार और ऑडिटेबल होनी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि AI मानव क्षमताओं को बढ़ाए, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार हमेशा इंसानों के हाथ में ही रहना चाहिए.

IBSA मीटिंग में भी बढ़ाया सहयोग का एजेंडा

G20 सत्र से पहले PM मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ IBSA लीडर्स मीटिंग में हिस्सा लिया. PM ने कहा कि भारत विकासशील देशों के इस त्रिपक्षीय मंच को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार का एजेंडा आगे बढ़ाया जा सके.

G20 में भारत की भूमिका और PM मोदी की अपील

यह दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित पहला G20 समिट है. पीएम मोदी ने उद्घाटन सत्र में भी वैश्विक विकास मानकों पर पुनर्विचार की मांग की थी और ड्रग-टेरर नेटवर्क के खिलाफ G20 पहल की जरूरत बताई थी. इस साल PM मोदी का यह दक्षिण अफ्रीका का चौथा आधिकारिक दौरा है.

