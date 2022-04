रमजान के पहले दिन ही इमरान खान का इम्तिहान, पाकिस्तानियों को दिलाई कर्बला और इमाम हुसैन की याद

पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान का आज इम्तिहान है. पीएम इमरान को अपनी सरकार बचाने के लिए रमजान के पहले ही दिन पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में अपनी शक्ति दिखानी होगी. इमरान को कम से कम 172 सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा ताकि वे प्रधानमंत्री पद पर कायम रह सकें.

इमरान ने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव से पहले एक बार फिर से धार्मिक कार्ड चला है. इमरान ने कर्बला की लड़ाई का हवाला देते हुए खुद को ईमान की लड़ाई लड़ने वाला शख्स बताया है और कहा है कि आज हम सत्य और देशभक्ति के लिए झूठ और राजद्रोहियों से लड़ रहे हैं.

शनिवार को जब पाकिस्तान में रमजान का चांद नजर आया तो पीएम इमरान खान एक ट्वीट कर अपने मुल्क के लोगों को कर्बला की जंग की याद दिलाई और कहा कि अब लड़ाई हक़ (सच्चाई) और बातिल (झूठ) के बीच है. इमरान ने ट्वीट कर कहा, "कर्बला में इमाम हुसैन को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा था जो संख्या में उनसे बहुत अधिक था. इमाम हुसैन, उनके परिवार और अनुयायियों ने लोगों को हक (सही / सच) और बातिल (झूठ) के बीच अंतर दिखाने के लिए अपना जीवन लगा दिया. आज हम झूठ और देशद्रोह के खिलाफ सच्चाई और देशभक्ति के लिए लड़ रहे हैं."

In Karbala, facing an enemy that far outnumbered them, Imam Hussain AS, his family & followers laid down their lives to show people the difference between Haq (right/truth) & Baatil (falsehood). Today, we are fighting for truth & patriotism against falsehood & treason.