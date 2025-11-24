ट्विन सुसाइड ब्लास्ट... अगर घुस जाते PAK FC मुख्यालय में आतंकी तो हो सकती थी बड़ी तबाही

पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार की सुबह भी आम दिन जैसी ही थी. धूप की किरणें धरती पर पहुंचने लगी थीं. सड़कों पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे. फ्रंटियर कॉन्स्टैबुलरी (FC) के मुख्यालय में भी असेंबली की तैयारियां चल रही थीं. इसी बीच कुछ लोग मेन गेट के बाहर पहुंचे. चादर ओढ़े गेट तक पहुंचे एक हमलावर ने एफसी मुख्यालय के मेन गेट के पास खुद को उड़ा लिया.

धमाके की आवाज से अलर्ट हुए सुरक्षाबलों का ध्यान आत्मघाती हमले वाली जगह पर था और इसका फायदा उठाते हुए बाकी हमलावरों ने गोलीबारी करते हुए मुख्यालय में प्रवेश की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने एक हमलावर को मार गिराया, जबकि तीसरे ने परिसर में स्थित मोटरसाइकिल स्टैंड तक पहुंचकर खुद को उड़ा लिया.

यह हमला सुबह 8 बजे के करीब हुआ. हमले के समय की वजह से यह कहा जा रहा है कि हमलावरों ने पूरी प्लानिंग की थी. समय भी वह चुना था, जब हफ्ते का पहला दिन होने के कारण असेंबली सेशन होता है. असेंबली सेशन के समय सुरक्षाकर्मी एक जगह इकट्ठे होते हैं और मेन गेट के साथ ही परिसर के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों पर भी चंद सुरक्षाकर्मी ही तैनात रहते हैं.

हमलावर अगर एफसी मुख्यालय में दाखिल होने में सफल हो जाते, तो बड़ी तबाही मच सकती थी. एफसी मुख्यालय परिसर में आवासीय परिसर के साथ ही अस्पताल भी है और हमलावर अगर इनमें से किसी को भी टार्गेट करने में सफल हो जाते, तो बड़ा नुकसान हो सकता था. मेन गेट पर हुए धमाके के बाद कुछ ही सेकंड में दो अन्य आतंकी मुख्यालय परिसर में घुसने की कोशिश करते दिखे.

सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते एफसी मुख्यालय परिसर में घुसने की कोशिश करते दिखे हमलावरों को ढेर कर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश नाकाम कर दी. पेशावर पुलिस के मुताबिक, एफसी मुख्यालय पर तीन आतंकियों ने हमला किया. एक ने मेन गेट पर ही खुद को उड़ा लिया और बाकी दो को सुरक्षाकर्मियों ने प्रवेश द्वार पर घुसने की कोशिश के दौरान ही मार गिराया.

पुलिस अधिकारी डॉक्टर मियां सईद अहमद ने कहा है कि इस हमले में एफसी के तीन कमांडो शहीद हो गए हैं, जबकि दो अन्य जवान घायल हैं. घायलों को उपचार के लिए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जवानों की सतर्कता ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी है.

पेशावर के अस्पतालों में कुल 12 घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन क्लीयरेंस शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने घटना की निंदा करते हुए जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी है. पीएम शहबाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया है. वहीं, राष्ट्रपति जरदारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बाहरी समर्थन प्राप्त फितना-अल-खवारिज पाकिस्तान के हौसले नहीं तोड़ सकते.

पिछले तीन साल में दूसरा बड़ा हमला

खैबर पख्तूनख्वा में पिछले तीन साल के दौरान यह दूसरा बड़ा हमला है. फरवरी, 2023 में हमलावरों ने पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद पर आत्मघाती हमले किए थे. इस हमले में 84 लोगों की मौत हुई थी. एफसी मुख्यालय पर हुए ताजा हमले के पीछे सेना ने टीटीपी से संबंधित संगठन फितना-अल-खवारिज का हाथ बताया है.

गौरतलब है कि 2022 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म करने और सुरक्षाबलों पर हमले तेज करने का ऐलान किया था. सितंबर में भी बंगू जिले में एफसी मुख्यालय पर हमले की कोशिश नाकाम करते हुए सुरक्षाबलों ने पांच हमलावरों को मार गिराया था. तब छह जवानों की जान गई थी.

