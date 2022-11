गोली लगने के बाद भी खड़े रहे इमरान खान, देखें Video

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रैली निकाल रहे पीटीआई चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर जानलेवा फायरिंग की गई. फायरिंग में इमरान खान गोली लगने से घायल हो गए. आनन-फानन में इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया. गोली इमरान खान के पैर में लगी है. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इमरान खान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

इमरान खान के अलावा इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और एक शख्स की मौत की खबर भी आ रही है. जिस समय इमरान खान पर यह हमला किया गया, उस समय पीटीआई नेता फवाद चौधरी लोगों को संबोधित कर रहे थे.

हमले के बाद इमरान खान की ओर से पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है. इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी है. इमरान खान ने कहा है कि यह उन्हें दूसरी जिंदगी मिली है, वे इंशाल्लाह फिर वापसी करेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

गोली लगने के बाद भी मुस्कुराते नजर आए इमरान खान

रैली में गोली लगने के बाद घायल हुए इमरान खान ने अस्पताल जाने से पहले भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया. उस समय का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें घायल होने के बाद भी इमरान खान अपने अंदाज में हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गोली लगने के बाद भी इमरान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उस हालत में भी उनके हौंसले बुलंद नजर आ रहे थे.

Hosaly Buland Asman se#ImranKhan is injured but waiving to supporters in his signature style! #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لاین_ہے pic.twitter.com/vLGhVl72XU