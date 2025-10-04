scorecardresearch
 

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल में बम धमाका, कई छात्र घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक प्राइवेट स्कूल में बम धमाका हो गया. इस ब्लास्ट में 4 छात्र घायल हो गए. ये हादसा शुक्रवार को खैबर जिले के जमरुद तहसील में हुआ, जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा इलाका है.

पुलिस के अनुसार चौथी कक्षा के एक छात्र को स्कूल जाते समय सड़क पर एक खिलौने जैसा दिखने वाला बम मिला. उसने उसे असली खिलौना समझा और क्लास में ले आया. क्लासरूम में पहुंचने के बाद जब बच्चे ने बम को जमीन पर गिराया, तो उसमें विस्फोट हो गया.

विस्फोट में घायल छात्रों को तुरंत पेशावर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज करने के बाद छुट्टी दे दी गई. 

सुरक्षाकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आगे किसी भी तरह की जनहानि को रोकने के लिए अन्य संभावित बिना फटे बमों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.
 

