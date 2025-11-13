'अफगानी नागरिक था हमलावर...', अफगानिस्तान पर फिर भड़का पाकिस्तान

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक कोर्ट के बाहर मंगलवार को आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी. अब इस घटना पर पाकिस्तानी गृहमंत्री का बयान आया है.
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को कहा कि इस्लामाबाद में जो आत्मघाती हमला हुआ. उसमें आत्मघाती हमलावर अफगानी नागरिक था. नकवी ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद कहा कि हमलावर की पहचान हो गई है.
उन्होंने गुरुवार को सीनेट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन ने हमलावर की और इस हमले में शामिल लोगों की पहचान कर ली है. आत्मघाती हमलावर अफगानी नागिरक था. उन्होंने कहा कि दक्षिणी वजीरिस्तान में इस हफ्ते वाना कैडेट कॉलेज में हुए आत्मघाती हमले का हमलावर भी अफगानिस्तान से था. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि इस्लामाबाद के G-11 इलाके की जिला अदालत के एंट्रेस के पास मंगलवार दोपहर लगभग 12.30 बजे आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे. धमाके के समय कार कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में खड़ी थी. विस्फोट की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास का क्षेत्र हड़कंप मच गया था.
यह धमाका उस समय हुआ था, जब कोर्ट क्षेत्र में भारी ट्रैफिक और भीड़ मौजूद थी. धमाके में कई वकील और आम नागरिक घायल हुए थे. घायल लोगों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था.