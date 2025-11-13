scorecardresearch
 

Feedback

'अफगानी नागरिक था हमलावर...', अफगानिस्तान पर फिर भड़का पाकिस्तान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की जिला अदालत के बाहर हुए हमले का आरोप भारत पर मढ़ दिया था. उन्होंने इस हमले के पीछे भारत समर्थित चरमपंथी संगठनों का हाथ बताया था.

Advertisement
X
पाकिस्तान के इस्लमाबाद की जिला अदालत के बाहर सुसाइड अटैक हुआ था Photo: Reuters)
पाकिस्तान के इस्लमाबाद की जिला अदालत के बाहर सुसाइड अटैक हुआ था Photo: Reuters)

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक कोर्ट के बाहर मंगलवार को आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी. अब इस घटना  पर पाकिस्तानी गृहमंत्री का बयान आया है.

पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को कहा कि इस्लामाबाद में जो आत्मघाती हमला हुआ. उसमें आत्मघाती हमलावर अफगानी नागरिक था. नकवी ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद कहा कि हमलावर की पहचान हो गई है. 

उन्होंने गुरुवार को सीनेट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन ने हमलावर की और इस हमले में शामिल लोगों की पहचान कर ली है. आत्मघाती हमलावर अफगानी नागिरक था. उन्होंने कहा कि दक्षिणी वजीरिस्तान में इस हफ्ते वाना कैडेट कॉलेज में हुए आत्मघाती हमले का हमलावर भी अफगानिस्तान से था. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Asim Munir, Mohsin Naqvi
... तो आस‍िम मुनीर की वजह से बची श्रीलंका संग सीरीज, नकवी का खुलासा  
Delhi Blast Case
'पुतिन के दौरे के वक्त दिल्ली को दहलाने की थी साजिश'... डिफेंस एक्सपर्ट का दावा 
पाकिस्तान के विवादित नेता बांग्लादेश पहुंचे (Photo: AP)
PAK का मौलाना बांग्लादेश पहुंचा, 'इस्लाम के दुश्मनों' के खिलाफ करेगा जिहाद का ऐलान! 
Delhi Blast से लेकर Kashmir तक बढ़ता Anti-India Network 
Islamabad Blast के बाद स्वदेश लौटेगी श्रीलंकाई टीम! 

बता दें कि इस्लामाबाद के G-11 इलाके की जिला अदालत के एंट्रेस के पास मंगलवार दोपहर लगभग 12.30 बजे आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे. धमाके के समय कार कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में खड़ी थी. विस्फोट की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास का क्षेत्र हड़कंप मच गया था.

Advertisement

यह धमाका उस समय हुआ था, जब कोर्ट क्षेत्र में भारी ट्रैफिक और भीड़ मौजूद थी. धमाके में कई वकील और आम नागरिक घायल हुए थे. घायल लोगों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement