PAK ने जताई भारत के साथ बात करने की इच्छा, इंडिया ने कहा- सिर्फ PoK और आतंकवाद पर चर्चा संभव

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने की ख्वाहिश जताई है. उन्होंने कहा कि यह बातचीत 'गरिमापूर्ण' और 'सम्मानजनक' तरीके से होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए 'भीख नहीं मांगेगा'.

पाकिस्तान ने की भारत से बात करने की पेशकश (File Photo: ITG)
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि हम भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है. उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि यह बातचीत 'गरिमापूर्ण और सम्मानजनक' तरीके से होनी चाहिए. 

उन्होंने जोर देकर कहा, "पाकिस्तान बातचीत के लिए 'भीख नहीं मांगेगा', हम जम्मू और कश्मीर विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं."

भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ सिर्फ पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा. कंपोजिट डायलॉग, जो 2003 में शुरू हुआ था, 2008 के मुंबई हमलों के बाद पटरी से उतर गया था और फिर कभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ. इस डायलॉग में आठ कंपोनेंट शामिल थे, जिनमें दोनों देशों के बीच के सभी विवादित मुद्दे शामिल थे.

हालिया संघर्ष और पाकिस्तान का दावा...

हाल के संघर्ष पर बात करते हुए, डार ने दावा किया कि उनकी सक्रिय कूटनीति की वजह से ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का नजरिया स्वीकार किया गया है. उन्होंने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने 10 मई को चार दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष को खत्म करने पर सहमति जताई थी.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ढाका पहुंचे, दो दिवसीय दौरे में होंगी कई अहम बैठकें

डार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के साथ संघर्ष में हवा और जमीन पर अपनी ताकत साबित की है. उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान 'किसी भी उकसावे' का पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, "अगर भारत समुद्र के जरिए भी कोई आक्रामकता करता है, तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है."

 
