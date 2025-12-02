scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इमरान रूल...', पाकिस्तान सरकार से टकराव की राह पर बढ़े समर्थक

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. प्रांत के मंत्री शफीक जान और पीटीआई सांसद मशाल यूसुफजई ने संघीय सरकार को गवर्नर शासन लगाने की चुनौती दी है. दोनों नेताओं ने प्रांत में ‘इमरान खान रूल’ के वर्चस्व पर जोर दिया.

Advertisement
X
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के फाउंडर इमरान खान मौजूदा वक्त में जेल में बंद हैं. (File Photo: ITG)
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के फाउंडर इमरान खान मौजूदा वक्त में जेल में बंद हैं. (File Photo: ITG)

पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव के बीच खैबर पख्तूनख्वा (KPK) के मंत्री शफीक जान ने संघीय सरकार को तीखा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रांत में केवल 'इमरान खान का शासन' चलता है. वहीं, पीटीआई सांसद मशाल यूसुफजई ने भी गवर्नर शासन की चर्चाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है. शफीक जान ने संघीय सरकार से गुजारिश की है कि अगर सरकार का इरादा गवर्नर शासन लगाने का है, तो 'कल के बजाय आज' ही लगा दे. 

पीटीआई सीनेटर मशाल यूसुफजई ने गवर्नर शासन की बातचीत को लेकर जोरदार हमला किया है. उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर ने गवर्नर शासन लगाने पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है, तो 'कल के बजाय आज ही कर दें'.

पीटीआई सीनेटर मशाल यूसुफजई ने कहा कि संघीय सरकार को यह समझने देना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में किसका अधिकार है. यह बयान इस बात पर जोर देता है कि प्रांत में पीटीआई नेतृत्व अपनी राजनीतिक पकड़ को लेकर कितना आश्वस्त है. उनका रुख बताता है कि वे किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं और संघीय सरकार की मंशा पर सीधा सवाल उठा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

इमरान खान को लेकर परिवार-समर्थक परेशान, आखिर पूर्व पाक PM पर क्यों है इतना सस्पेंस? 
इमरान खान की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान में भारी बवाल, शाहबाज सरकार पर उठे गंभीर सवाल  
protests erupt in pakistan over imran khan's imprisonment claims
इमरान खान की जेल में हत्या की अफवाह, पूर्व पाक PM के बेटों ने मांगा सबूत  
इमरान खान की हालत को लेकर परिवार की चिंता बढ़ी (File Photo: ITG)
'डेथ सेल में कुछ तो ऐसा है जिसे...', इमरान खान के बेटों का बड़ा दावा, जताई अनहोनी की आशंका 
sri lanka flood news
Expire माल श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों में खपा रहा पाकिस्तान, दूतावास की पोस्ट से ही पकड़ी गई चोरी 

पुलिस बल के दुरुपयोग पर टिप्पणी...

प्रांतीय मंत्री शफीक जान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा अपने पुलिस बल का दुरुपयोग नहीं करता है. उन्होंने कहा, "हमने पहले कभी पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया, न ही हम अब करेंगे." उन्होंने आगे कहा कि हम पंजाब पुलिस की तरह नहीं हैं कि उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल करें. खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को पेशेवर तरीके से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रावलपिंडी में जुटे इमरान खान के समर्थक, जोरदार प्रदर्शन की तैयारी, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

इमरान खान रूल का वर्चस्व...

शफीक जान ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक ही शासन है और वह है 'इमरान खान रूल'. यह बयान प्रांत में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के राजनीतिक वर्चस्व को दर्शाता है. दोनों नेताओं ने एकजुट होकर केंद्र को चुनौती दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement