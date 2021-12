'दिवालिया' हो गया पाकिस्तान, लोगों को धोखा दे रही इमरान खान की सरकार: शब्बर जैदी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर इमरान खान ने पाकिस्तानियों से वादा किया था और कहा था कि देश को विदेशी कर्ज से आजादी दिलाएंगे, रियासत- ए- मदीना बना देंगे, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी अब सच्चाई यह है देश 'दिवालिया' हो चुका है या होने के कगार पर है. पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के पूर्व अध्यक्ष सैयद शब्बर जैदी का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान 'दिवालिया' हो चुका है और प्रगति और विकास के बारे में इमरान खान सरकार के दावे बिलकुल झूठे हैं.

करांची के हमदर्द विश्वविद्यालय में शब्बर जैदी को शुक्रवार को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, वहां उन्होंने कहा कि एक इकाई के रूप में पाकिस्तान 'दिवालिया' है. 'हम कहते रहे कि सब कुछ अच्छा है, हम परिवर्तन लाए, देश बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत कामयाबी पर हैं, लेकिन मेरे विचार में यह सब गलत है, यह सब लोगों को धोखा देनी वाली बात है, इस समय देश 'दिवालिया' है.'

जैदी ने आगे कहा कि यह स्वीकार करना बेहतर है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई है और इसमें हमें आगे की ओर चलना है ताकि समाधान खोजा जा सके... यह ज्यादा बेहतर है बजाय यह कहने के कि सब अच्छा है, हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे. यह सब लोगों को धोखा देने वाली बात है.'





The man who headed FBR on @ImranKhanPTI’s perosnal request declares “the country is at the mo bankrupt.”



