पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर एयरस्पेस बैन एक महीने और बढ़ाया, अब 23 जनवरी तक पाबंदी

खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे - यही हाल पाकिस्तान का है. ऑपरेशन सिंदूर का ठोस जवाब देने में असफल रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बैन को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब 23 जनवरी तक पाबंदी रहेगी.

पाकिस्तान ने एयरस्पेस बैन बढ़ाया (Photo: Pexels)
ऑपरेशन सिंदूर को अब पांच महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सुरक्षाबलों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था. कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के कई सैन्य और आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया. इन हमलों के बाद से पाकिस्तान अब तक पूरी तरह उबर नहीं सका है.

भारत को इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान कोई ठोस नुकसान नहीं पहुंचा सका. इसी वजह से पाकिस्तान की नाराजगी अब भी बनी हुई है. इसी गुस्से में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर लगाए गए हवाई क्षेत्र प्रतिबंध को एक महीने और बढ़ाने का फैसला किया है.

नए फैसले के तहत भारतीय विमान अब अगले एक महीने तक भी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. यह प्रतिबंध अब 23 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा.

पाकिस्तान ने अप्रैल में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया था. इसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान के विमानों के लिए समान प्रतिबंध लगाया है.

पिछली बार यह प्रतिबंध 24 दिसंबर को खत्म होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने इसे फिर से बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय रेजिस्टर्ड सभी विमानों, जिनमें भारतीय एयरलाइंस के ओनरशिप, संचालन या लीज पर लिए गए विमान शामिल हैं, को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही भारतीय सैन्य उड़ानों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा.

पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (PCAA) की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र दो फ्लाइट सूचना क्षेत्रों (FIR) — कराची और लाहौर में विभाजित है. जारी किए गए NOTAM में कहा गया है कि इस प्रतिबंध का असर कराची (OPKR) और लाहौर (OPLR) दोनों क्षेत्रों पर होगा और यह 23 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा.

पहलागाम हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन की तनावपूर्ण स्थिति बनी थी. तब से पाकिस्तान ने कई बार अपने हवाई क्षेत्र पर भारत के विमान चलाने पर प्रतिबंध बढ़ाया है. भारत ने भी इसके जवाब में पाकिस्तान के विमानों के लिए वैसे ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं.

यह प्रतिबंध दोनों देशों के बीच जारी तनाव और सुरक्षा कारणों का परिणाम है, जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता रहा है. आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र संबंधी फैसलों पर नजर रखी जा रही है.

---- समाप्त ----
