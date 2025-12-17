scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पिता से बहस के बाद भारत आई पाकिस्तानी महिला, सुरक्षाबलों ने पुंछ में पकड़ा

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने एक पाकिस्तानी महिला को पुंछ जिले से पकड़ा है. जानकारी सामने आई है कि महिला पिता से बहस के बाद भारत में घुस आई थी.

Advertisement
X
सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी महिला को पकड़ा. (Photo: Representational )
सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी महिला को पकड़ा. (Photo: Representational )

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के पास जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में घुसी एक महिला को पकड़ा है. जवान जब पेट्रोलिंग कर रहे थे. तभी महिला दिखी. जिसके बाद जवानों ने उसे रोक लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस घटना की जानकारी एक न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से दिया है. 

अधिकारी ने बताया कि जवानों ने एक पाकिस्तानी महिला को पकड़ा है. मंगलवार को महिला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में अपने पिता से बहस के बाद लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) के पास जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में घुस आई थी. 

यह भी पढ़ें: कराची की महिला इंदौर हाईकोर्ट पहुंची, पाकिस्तानी पति के डिपोर्ट और दूसरी शादी रोकने की मांग, जानें पूरा मामला

सम्बंधित ख़बरें

पुंछ में रोड पर फिसलन की वजह से हुआ हादसा
J-K: सड़क हादसे में सेना के 5 जवान घायल, पुंछ में हुआ एक्सिडेंट 
Adv AP Singh
सीमा हैदर पर हमले का PAK कनेक्शन? वकील बोले- वो कट्टर सनातनी, काले जादू पर नहीं विश्वास 
Dry Winter in Western Himalayas
बढ़ रहा तापमान, पिघल रहे ग्लेशियर, बर्फबारी और बारिश में कमी से पश्चिमी हिमालय में संकट 
Delhi Capitals bought Jammu and Kashmir all-rounder Auqib Nabi Dar
आकिब डार को 8.40 करोड़... IPL की ये रिकॉर्ड बोली क्यों है कश्मीर के लिए ऐतिहासिक 
AUQIB
कौन हैं जम्मू-कश्मीर के आकिब डार? IPL नीलामी में 8.40 करोड़ की लगी बोली 

35 साल है महिला की उम्र

महिला PoK के कोटली जिले के गिम्मा इलाके की रहने वाली है. जिसकी उम्र 35 साल है. महिला का नाम शहनाज़ अख्तर है और पाकिस्तानी नागरिक है. महिला को जवानों ने बालाकोट सेक्टर के डब्बी फॉरवर्ड एरिया से पकड़ा है.

यह भी पढ़ें: पुंछ में स्कूल पर चट्टान गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 4 छात्र और शिक्षक घायल

Advertisement

शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि उसकी अपने पिता से बहस हुई थी और वह आर्मी यूनिट द्वारा पकड़े जाने से पहले अपने घर से LoC एरिया की ओर भाग गई थी. महिला को अभी पुलिस को सौंपा जाना बाकी है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement