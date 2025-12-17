पिता से बहस के बाद भारत आई पाकिस्तानी महिला, सुरक्षाबलों ने पुंछ में पकड़ा

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के पास जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में घुसी एक महिला को पकड़ा है. जवान जब पेट्रोलिंग कर रहे थे. तभी महिला दिखी. जिसके बाद जवानों ने उसे रोक लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस घटना की जानकारी एक न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से दिया है.

अधिकारी ने बताया कि जवानों ने एक पाकिस्तानी महिला को पकड़ा है. मंगलवार को महिला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में अपने पिता से बहस के बाद लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) के पास जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में घुस आई थी.

35 साल है महिला की उम्र

महिला PoK के कोटली जिले के गिम्मा इलाके की रहने वाली है. जिसकी उम्र 35 साल है. महिला का नाम शहनाज़ अख्तर है और पाकिस्तानी नागरिक है. महिला को जवानों ने बालाकोट सेक्टर के डब्बी फॉरवर्ड एरिया से पकड़ा है.

शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि उसकी अपने पिता से बहस हुई थी और वह आर्मी यूनिट द्वारा पकड़े जाने से पहले अपने घर से LoC एरिया की ओर भाग गई थी. महिला को अभी पुलिस को सौंपा जाना बाकी है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

