पाकिस्तान में फिर धमाका, खैबर पख्तूनख्वा में कैप्टन सहित मारे गए सेना के 6 जवान

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल कुर्रम में सुलतान कलई इलाके में सुरक्षा बलों पर बम विस्फोट हुआ, जिसमें कैप्टन नौमान सलीम सहित 6 जवान मारे गए और 14 घायल हुए.

हमले में 14 जवान घायल हुए हैं. (Representational Image)
हमले में 14 जवान घायल हुए हैं. (Representational Image)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल कुर्रम में सुलतान कलई इलाके में सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए एक बम विस्फोट हुआ है. इस हमले में कैप्टन नौमान सहित पाकिस्तान के 6 जवान मारे गए. वहीं, 14 अन्य घायल हुए हैं. यह विस्फोट सुरक्षा बल के ट्रकों को निशाना बनाकर किया गया था, जिन्हें बाद में आग लगा दी गई.

पहला विस्फोट होने के बाद काफिले पर गोलीबारी हुई. मारे जाने वाले जवानों में कैप्टन नौमान सलीम, हवलदार अमजद अली, नाइक वकास अहमद, सिपाही मुहम्मद वलीद, सिपाही ऐजाज अली और सिपाही मुहम्मद शाहबाज जैसे नाम शामिल हैं. ISPR ने आज कुर्रम में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की फोटो जारी की है.

सेंट्रल कुर्रम के सुलतान कलई इलाके में विस्फोट ने सुरक्षा बल के वाहनों को निशाना बनाया. पहला विस्फोट होते ही आतंकवादियों ने तुरंत ही काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे नुकसान और बढ़ गया. इस हमले में 6 जवान शहीद हुए हैं. शहीदों में कैप्टन नौमान सलीम भी शामिल हैं.

Afghan Warns Pakistan: ‘परमाणु हथियार नहीं, फिर भी...’ 

इलाके से गुजर रहा था काफिला...

हमले में 14 अन्य जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. यह हमला अफगानिस्तान से सटे अशांत कुर्रम कबायली जिले के सुल्तानी इलाके में हुआ. हमलावरों ने काफिले पर उस वक्त गोलीबारी की, जब वह इलाके से गुजर रहा था. इस दौरान, डोगर के पास एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में धमाका हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ.

एजेंसी के मुताबिक, इस धमाके में एक अधिकारी और पांच सैनिक मारे गए. सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिनमें ज़्यादातर पुलिस, कानून लागू करने वाले कर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है. यह बढ़ोतरी 2022 में बैन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा सरकार के साथ सीज़फायर समझौते को तोड़ने के बाद हुई है.

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

 
---- समाप्त ----
