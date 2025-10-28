scorecardresearch
 

Feedback

इस्तांबुल में PAK-अफगानिस्तान शांति वार्ता बिना नतीजे खत्म, तीसरे दिन भी गतिरोध बरकरार

तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का तीसरा दिन बिना किसी समझौते के खत्म हुआ. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से TTP पर सहयोग और अपने हमलों के अधिकार की मांग की.

Advertisement
X
पाकिस्तान ने विदेशी ड्रोन समझौते की बात कुबूल की है. (File Photo: ITG)
पाकिस्तान ने विदेशी ड्रोन समझौते की बात कुबूल की है. (File Photo: ITG)

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का तीसरा दिन इस्तांबुल में बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही खत्म हो गया. सीमा तनाव के बीच हो रही इस वार्ता के दौरान नया तनाव सामने आया. टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी पक्ष रचनात्मक रूप से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि बातचीत की मेज छोड़ने को उत्सुक लग रहा था.

अफगान सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तानी डेलिगेशन ने अफगान पक्ष से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के साथ बातचीत में शामिल होने को कहा. 

इसके साथ ही, यह भी मांग की गई कि TTP से संबंधित अभियानों के दौरान अफगान क्षेत्र के अंदर हमले करने के पाकिस्तान के 'अधिकार' को मान्यता दी जाए.

सम्बंधित ख़बरें

We cannot disclose the details of the agreement; they will remain confidential: Khawaja Asif.
अफगानिस्तान के आगे झुका PAK! गुप्त समझौते पर बोलती बंद, अमेरिका ने कराई सुलह? 
Pak Afghan India
भारत को लेकर पाकिस्तान का झूठ, अफगानिस्तान ने किया बेनकाब 
Taliban thrash pak army
...तो अफगानिस्तान के साथ होगी खुली जंग, इस्तांबुल मीटिंग से पहले पाकिस्तान की तालिबान को धमकी 
पाकिस्तान ने फिर दी अफगानिस्तान को खुली धमकी (Photo: PTI)
'शांति नहीं आई तो खुला युद्ध होगा...', PAK के रक्षा मंत्री की अफगानिस्तान को धमकी 
Trumps Final Warning on Gaza - Surrender or Face Annihilation
'खात्मा फास्ट, फ्यूरियस...' ट्रंप ने फिर दी हमास को धमकी 

विदेशी ड्रोन समझौते की पाकिस्तान ने कबूली बात

पाकिस्तानी डेलिगेशन ने पहली बार खुलासा किया कि इस्लामाबाद का एक विदेशी देश के साथ ड्रोन हमले की अनुमति देने का समझौता है. पाकिस्तानी पक्ष ने बताया कि वे इस व्यवस्था को रद्द नहीं कर सकते हैं. इस खुलासे से अफगान-पाकिस्तान संबंधों में नई पेचीदगी पैदा हुई है.

यह भी पढ़ें: ...तो अफगानिस्तान के साथ होगी खुली जंग, इस्तांबुल मीटिंग से पहले पाकिस्तान की तालिबान को धमकी

'पाकिस्तान का आंतरिक मामला'

इस्लामिक अमीरात का प्रतिनिधित्व कर रहे अफगान डेलिगेशन ने अपना रुख बनाए रखा कि TTP का मुद्दा पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, न कि अफगानिस्तान की समस्या. अमीरात ने अपनी बात दोहराई कि किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगान मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. अफगान पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान की सुरक्षा उसकी अपनी घरेलू चिंता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement