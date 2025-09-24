scorecardresearch
 

जब यूएन जनरल एसेंबली में गूंजा 'ओम शांति ओम', इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दिया एकजुटता का संदेश

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण की शुरुआत और अंत संस्कृत के अभिवादन के साथ किया. उन्होंने सभी धर्मों के बीच सद्भाव का आह्वान किया और विश्व के नेताओं से एक साथ मिलकर काम करने की अपील की.

राष्ट्रपति प्रबोवो ने हिंदू, मुस्लिम सहित कई धर्मों की बात की (Photo: AP)
राष्ट्रपति प्रबोवो ने हिंदू, मुस्लिम सहित कई धर्मों की बात की (Photo: AP)

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्पीच की शुरुआत और अंत संस्कृत के अभिवादनों के साथ किया. उन्होंने मंगलवार को विश्व के नेताओं का अभिवादन करते हुए “ओम स्वास्तिअस्तु” कहा, जिसका इस्तेमाल उनके देश के हिंदू-बहुल बाली द्वीप में होता है. इस शब्द का अर्थ है “आप धन्य और सुरक्षित रहें”.

प्रबोवो सुबिआंतो ने अपनी स्पीच "ओम शांति शांति, शांति ओम" के साथ-साथ अन्य धर्मों के मंत्रों के साथ खत्म की. 

उन्होंने कहा कि यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, सभी धर्मों को एक मानव परिवार के रूप में रहना चाहिए. इंडोनेशिया इस नजरिए को वास्तविकता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

संयुक्त राष्ट्र का बचाव

सुबिआंतो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर किए गए हमलों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आजादी के लिए उनके संघर्ष और बीमारी, भूख और गरीबी को दूर करने की लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र इंडोनेशिया के साथ खड़ा था और उसे महत्वपूर्ण सहायता दी. उन्होंने कहा कि यहां लिए गए फैसलों ने इंडोनेशिया को अंतरराष्ट्रीय वैधता दी.

बिना नाम लिए ट्रंप पर निशाना...

सुबिआंतो ने बिना नाम लिए अमेरिका या ट्रंप की आलोचना की और तमाम देशों और संस्थाओं को जारी की गई धमकियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कोई भी एक देश पूरे मानव परिवार को धमका नहीं सकता.

---- समाप्त ----



