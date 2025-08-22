एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

प्रमुख एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार शाम लंदन में निधन हो गया. पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की जानकारी दी. उनकी उम्र 94 साल थी. यूके स्थित कैपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक लॉर्ड पॉल हाल ही में बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने अंतिम सांस ली.

हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य स्वराज पॉल का जन्म जालंधर में हुआ था और 1960 के दशक में वह अपनी छोटी बेटी अंबिका के कैंसर के इलाज के लिए ब्रिटेन आ गए थे. मात्र 4 साल की उम्र में अंबिका के निधन के बाद उन्होंने 'अंबिका पॉल फाउंडेशन' की स्थापना की, जिसने दुनिया भर में बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में लाखों पाउंड दान किए.

परिवार के लिए समर्पित जीवन

लॉर्ड पॉल ने पिछले महीने लंदन के अंबिका पॉल चिल्ड्रन जू में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में कहा था, 'लंदन जू वह जगह है जहां वह हमेशा सबसे खुश रहती थी.' यह फाउंडेशन का एक प्रमुख लाभार्थी रहा है. 2015 में बेटे अंगद पॉल और 2022 में पत्नी अरुणा के निधन के बाद उन्होंने उनकी याद में भी कई सेवा कार्य किए.

लॉर्ड पॉल ने फरवरी 2023 में लंदन के ऐतिहासिक इंडियन जिमखाना क्लब में लेडी अरुणा स्वराज पॉल हॉल का उद्घाटन करते हुए कहा था, 'यह हॉल मेरी पत्नी को समर्पित है, जिन्हें मैं बहुत याद करता हूं. हमारे 65 साल के वैवाहिक जीवन में कभी हमारी बहस तक नहीं हुई.'

हर साल 'संडे टाइम्स रिच लिस्ट' में होते थे शामिल

लॉर्ड पॉल संडे टाइम्स रिच लिस्ट में हर साल शामिल रहते थे. इस साल भी वह 2 अरब पाउंड (लगभग 21 हजार करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ 81वें स्थान पर थे. उनकी अधिकांश संपत्ति स्टील और इंजीनियरिंग की मल्टीनेशनल कंपनी कैपारो ग्रुप से जुड़ी थी. इसका मुख्यालय लंदन में है और इसके 40 से अधिक केंद्र यूके, उत्तर अमेरिका, भारत और मिडल ईस्ट में हैं. उनके बेटे आकाश पॉल, कैपारो इंडिया के चेयरमैन और कैपारो ग्रुप के डायरेक्टर हैं.

