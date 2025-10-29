ट्रंप के साउथ कोरिया पहुंचने से पहले हरकत में किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया ने किया क्रूज मिसाइल टेस्ट

उत्तर कोरिया ने मंगलवार को कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया. उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ‘KCNA’ के अनुसार, इन मिसाइलों को समुद्र से वर्टिकल लॉन्च किया गया और वे लगभग 7,800 सेकंड तक एक तय मार्ग पर उड़ान भरने के बाद अपने लक्ष्य पर जाकर गिरीं.

हालांकि इस परीक्षण के दौरान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन मौजूद नहीं थे. KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर कोरियाई केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष पाक जोंग चोन ने कहा कि देश अपनी "परमाणु शक्ति" को सशक्त करने की दिशा में योजना के अनुसार "महत्वपूर्ण सफलता" हासिल कर रहा है.

यह परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंच रहे हैं. ट्रंप बुधवार को दक्षिण कोरिया के शहर ग्योंगजु पहुंचेंगे, जहां वे एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) फोरम की बैठकों में शामिल होंगे. इस सम्मेलन में कई देशों के प्रमुख और उद्योग जगत के नेता भी मौजूद रहेंगे.

साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से मिलेंगे ट्रंप

ट्रंप की इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा उनका चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित मुलाकात है, जो छह साल बाद दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने की बैठक होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि यह बैठक अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध में किसी समझौते की दिशा में कदम बढ़ा सकती है.

रूस ने भी किया न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट

इस बीच, रूस ने भी अपनी परमाणु-सक्षम क्रूज मिसाइल ‘बुरेवेस्टनिक’ का सफल परीक्षण किया है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि यह मिसाइल किसी भी रक्षा कवच को भेदने में सक्षम है और अब इसे तैनाती की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, यह मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और परीक्षण के दौरान लगभग 15 घंटे तक हवा में रही.

