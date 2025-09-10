नेपाल की जेलों में प्रदर्शन के बीच हंगामा, 5 नाबालिग कैदियों की मौत... 13 हजार से ज्यादा कैदी फरार

नेपाल में बड़े स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी क्रम में पश्चिमी नेपाल के नौबस्ता रीजनल जेल के नौबस्ता सुधार गृह में सुरक्षाबलों के साथ हुई झड़प में 5 नाबालिग कैदियों की मौत हो गई है. साथ ही देशभर में विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाकर 13 हजार से ज्यादा कैदी अलग-अलग जेलों से फरार हो गए हैं.

द राइजिंग नेपाल अख़बार के मुताबिक नौबस्ता जेल में मंगलवार की रात सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़प के दौरान नाबालिग कैदियों ने हथियार हथियाने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की. इस गोलीबारी में 5 नाबालिग कैदी मारे गए और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए. जेल प्रशासन के अनुसार, कुल 149 कैदी और 76 नाबालिग कैदी इसी दौरान फरार हो गए.

गृह मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए अखबार ने कहा कि कैदियों के भागने की खबरें कई जगहों से आईं, जिनमें दिल्लीबाजार जेल से 1100 कैदी, चितवन से 700, नक्कु से 1200, झुम्पका से 1575, कान्चनपुर से 450, कैलाली से 612, जलेश्वर से 576, कास्की से 773, दाङ से 124, जुम्ला से 36, सोलुखुम्बु से 86, गौर से 260 और बाजहाङ से 65 कैदी फरार हो गए. सिंधुली जिले की सिंदुलीगढी जेल से 471 कैदी फरार हुए हैं, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल हैं.

इसी तरह नवलपरासी वेस्ट जिला जेल से 500 से अधिक कैदी फरार हो गए. कई कैदियों ने आग लगाकर और नारों के साथ जेल परिसर में हंगामा मचाया और मुख्य द्वार तोड़ भाग निकले.

काठमांडू में दिल्लीबाजार जेल से भागने की कोशिश कर रहे एक कैदी को स्थानीय युवकों ने पकड़ लिया और नेपाली सेना को सौंप दिया. वहीं, सप्तरी जिले के राजबीराज जेल और परसा जिले के बिर्गुंज जेल से भी कैदी आग लगाकर भाग निकले. जुम्ला जिले की चंदननाथ नगरपालिका की जेल से 36 कैदी फरार हुए, जिसमें कैदी जेल वार्डन को लकड़ी की छड़ी से मारा और मुख्य द्वार तोड़कर भाग गए.

कैदियों ने जेल से भागते समय सुरक्षाकर्मियों को धमकाया. विभिन्न अपराधों के लिए सजा काट रहे कैदियों के अब खुलेआम घूमने से जनता में भय व्याप्त है. इन अपराधों के कई पीड़ित कथित तौर पर प्रतिशोध के डर से अपने घरों से भाग गए हैं.

स्थानीय प्रशासन और नेपाली सेना ने पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी है और फरार कैदियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि इन कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है. आम लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अपराधियों के खुले घूमने से उनकी सुरक्षा खतरे में आ गई है.

