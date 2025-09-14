scorecardresearch
 

Feedback

GEN-Z प्रदर्शन के दौरान नेपाल की जेलों से भागे 3723 कैदी दोबारा गिरफ्तार, 10 हजार से अधिक अब भी फरार

नेपाल में हुए इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 51 लोगों की मौत हुई, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं. 1,300 से अधिक घायल हुए. आगजनी से अटॉर्नी जनरल कार्यालय और 17 निचली अदालतें नष्ट हो गईं. 

Advertisement
X
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश की विभिन्न जेलों से 13000 से अधिक कैदी भाग गए थे. (Photo: AP)
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश की विभिन्न जेलों से 13000 से अधिक कैदी भाग गए थे. (Photo: AP)

नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए हिंसक Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश की विभिन्न जेलों से भागे लगभग 3,723 कैदियों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है. नेपाल पुलिस के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बिनोद घिमिरे ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर तक ये कैदी जेलों में वापस पहुंचा दिए गए हैं. हालांकि, कुल 10320 कैदी अब भी फरार हैं, जिसके मद्देनजर उन्होंने जनता से सतर्क रहने की अपील की है.

डीआईजी बिनोद घिमिरे ने कहा कि कुछ कैदी अपने आप लौट आए, जबकि भारत की पुलिस ने भी उन कैदियों को पकड़ने में सहयोग किया जो भारत की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे. नेपाल-भारत सीमा पर तैनात एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) ने अब तक 75 से अधिक फरार कैदियों को पकड़ा है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के पास से पकड़े गए. इनमें से कुछ पर भारत में संगठित अपराध, उगाही और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं.

यह भी पढ़ें: पब्लिक के लिए खुला नेपाल बॉर्डर... छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू, बड़े वाहनों पर रोक जारी, Video

सम्बंधित ख़बरें

नेपाल बॉर्डर पर आम लोगों की आवाजाही शुरू. (Photo: Screengrab)
पब्लिक के लिए खुला नेपाल बॉर्डर... छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू 
genz protest
भारत से रिश्ते, भ्रष्टाचार पर वार और संविधान सुधार... जानें नेपाल की GenZ लीडरशिप का एजेंडा 
India-Nepal border open, relief for the people.
भारत-नेपाल बॉर्डर खुला, 4-5 दिन बाद आवाजाही हुई सामान्य, देखें ग्राउंड रिपोर्ट 
New female PM in Nepal, will corruption be contained?
नई PM से नेपाल के लोगों को क्या हैं उम्मीदें? देखें खास बातचीत 
nepal pm sushila karki
Nepal PM Sushila Karki का पद संभालने के बाद पहला बयान 

सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई आग

यह घटना नेपाल के इतिहास में सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का हिस्सा है, जो 4 सितंबर 2025 को शुरू हुई. सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स- जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), लिंक्डन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इन कंपनियों ने नए नियमों के तहत देश में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था. युवा पीढ़ी, खासकर Gen-Z ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए.

Advertisement

ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही सरकार के भ्रष्टाचार, खराब शासन और भाई-भतीजावाद के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गए. 8 सितंबर को काठमांडू में पुलिस की गोलीबारी से 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिससे आग और भड़क गई. 9 सितंबर को हिंसा चरम पर पहुंच गई. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार के मुख्यालय सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट, नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को आग लगा दी, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर पर हमला किया और संघीय संसद भवन को निशाना बनाया. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 10 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाया और 'शूट-एट-साइट' आदेश जारी किया.

यह भी पढ़ें: Exclusive: भारत से बेहतर रिश्ते, भ्रष्ट नेताओं को जेल और संविधान में बदलाव... जानें नेपाल की GenZ लीडरशिप का एजेंडा

जेल तोड़कर 13000 से अधिक कैदी भागे

हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जेलों पर हमला कर दिया, जिससे कैदी आसानी से भाग निकले. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 9-10 सितंबर के बीच देश के 77 जिलों की जेलों से कुल 13,000 से 15,000 कैदी फरार हो गए. 

नक्खू जेल (ललितपुर): पूर्व उप-प्रधानमंत्री राबी लामिछाने (राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख) को सुरक्षा कारणों से रिहा किया गया, लेकिन उसके बाद 1,400 से अधिक कैदी भाग गए. जेल को आग लगा दी गई.

Advertisement

सुंधारा सेंट्रल जेल (काठमांडू): 3,300 कैदी फरार.

बैंके जिले की जेल: 436 कैदी भागे, जबकि किशोर सुधार गृह से 122 फरार. यहां सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 5 किशोर कैदी मारे गए.

कस्की जेल: 773 कैदी भागे, जेल में आग लगाई गई.

जुमला जेल: 36 कैदी भागे, जिन्होंने वार्डन पर हमला कर मुख्य द्वार तोड़ा.

कैलाली जेल: 692 कैदी फरार, लेकिन एक कैदी डर के मारे लौट आया. उसे डर था कि नई सरकार भागने की सजा दोगुनी कर देगी.

धादिंग जिले में भागते कैदियों पर सेना ने गोली चलाई, जिसमें 2 मारे गए और 7 घायल हुए. काठमांडू की मुख्य जेल में कैदियों के भागने की कोशिश नाकाम रही. फरार कैदियों में आतंकवाद, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और हत्या के दोषी शामिल हैं, जिनमें से कुछ भारत में वांटेड हैं. 

यह भी पढ़ें: 'B-Pharma करने में लग गए 5 साल', नेपाल के एजुकेशन सिस्टम से छात्र नाराज, Gen-Z आंदोलन को बताया सफल

51 मौतें और 13,00 से ज्यादा घायल

नेपाल में हुए इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 51 लोगों की मौत हुई, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं. 1,300 से अधिक घायल हुए. आगजनी से अटॉर्नी जनरल कार्यालय और 17 निचली अदालतें नष्ट हो गईं. 

सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम PM

Advertisement

नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को 12 सितंबर को देश की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. वह नेपाल की पहली महिला पीएम हैं. काठमांडू घाटी और अन्य क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, और जीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement