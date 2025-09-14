scorecardresearch
 

Feedback

पब्लिक के लिए खुला नेपाल बॉर्डर... छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू, बड़े वाहनों पर रोक जारी, Video

नेपाल बॉर्डर आम लोगों के लिए फिर से खुल गया है. फिलहाल बड़ी गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो रही है, लेकिन छोटी गाड़ियों से लोग अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर सीमा पार कर पा रहे हैं. धीरे-धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं और आम लोग नेपाल जाने में सक्षम हो रहे हैं.

Advertisement
X
नेपाल बॉर्डर पर आम लोगों की आवाजाही शुरू. (Photo: Screengrab)
नेपाल बॉर्डर पर आम लोगों की आवाजाही शुरू. (Photo: Screengrab)

लगभग 4-5 दिन बाद नेपाल बॉर्डर आम लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया है. नेपाल को प्रधानमंत्री मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है. हालांकि अभी भी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन छोटी गाड़ियों से लोग आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर सीमा पार कर पा रहे हैं.

नेपाल में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के कारण बॉर्डर कुछ दिनों तक बंद था. इस दौरान बड़ी गाड़ियों का आवागमन रुक गया था, खासकर व्यापारिक वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी. दरअसल, नेपाल में हुई हिंसा के बीच यहां भंडार कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था, जिससे तमाम दस्तावेज नष्ट हो गए थे. कागजी कार्रवाई रुक गई थी और टैक्स जमा नहीं हो पा रहा था. यही वजह थी कि बड़े वाहन अभी भी सीमा पार नहीं कर पा रहे हैं.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

genz protest
भारत से रिश्ते, भ्रष्टाचार पर वार और संविधान सुधार... जानें नेपाल की GenZ लीडरशिप का एजेंडा 
India Nepal Border
वाहनों की आवाजाही शुरू... Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर कैसे हैं हालात 
Discord
नेपाल के Gen-Z ने गेमिंग ऐप से चुना अपना PM और ऐसे जुटाई थी भीड़ 
The Uttar Pradesh Police is helping every Indian stranded in Nepal.
नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद में जुटी यूपी पुलिस, बनाया कंट्रोल रूम, देखें 
sushila karki
'मैं यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई हूं...', पदभार संभालने के बाद बोलीं सुशीला कार्की 

हालांकि, आम लोगों के लिए स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती दिख रही है. रोजाना कई लोग अब नेपाल जा पा रहे हैं. छोटे वाहन, जैसे कि निजी कार, ऑटो और अन्य छोटी गाड़ियां सीमित संख्या में बॉर्डर पार कर रही हैं. लोगों का कहना है कि हालांकि अभी पूरी तरह सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन यह कदम उनके लिए राहत की खबर है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'B-Pharma करने में लग गए 5 साल', नेपाल के एजुकेशन सिस्टम से छात्र नाराज, Gen-Z आंदोलन को बताया सफल

सीमा के आसपास के व्यवसायियों और आम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में व्यापारिक वाहनों की आवाजाही भी जल्द शुरू हो जाएगी. इससे न केवल रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति सुचारू होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक लेन-देन भी धीरे-धीरे पटरी पर लौट सकेगा.

nepal border reopens public movement prime ministers return

नेपाल बॉर्डर के खुलने से यह भी संकेत मिल रहा है कि राजनीतिक स्थिरता धीरे-धीरे बहाल हो रही है. आम लोग और व्यापारी अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में सीमा पार करने की प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य हो जाएगी और बड़े वाहन भी बिना किसी रुकावट के नेपाल जा सकेंगे. इस बीच सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल सतर्कता बनाए हुए हैं और सीमापार करने वालों की जांच कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement