नेपाली पीएम ओली ने जिनपिंग के सामने उठाया लिपुलेख का मुद्दा, कही ये बात

नेपाल ने एक बार फिर से लिपुलेख ट्रेड रूट का मुद्दा उठाया है. शनिवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लिपुलेख का मुद्दा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने द्विपक्षीय बैठक में उठाया है. ओली ने लिपुलेख रास्ते को व्यापार मार्ग के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर सख्त आपत्ति ज़ाहिर की है. यह जानकारी नेपाल के सचिवालय की ओर से आई है.

नेपाल की ओर से कई बार दावा किया जा चुका है लिपुलेख ट्रेड रूट पर नेपाल का अधिकार है. हालांकि, भारत ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि ये दावा सही नहीं है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाण पर आधारित है.

नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री ओली ने बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से चीन-भारत के द्वारा लिपुलेख का रास्ता व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति ज़ाहिर की है. ओली ने कहा कि ये नेपाल का क्षेत्र है.

नेपाल का मानना है कि लिपुलेख के मुद्दे पर उसे चीन से सहयोग मिलेगा. द्विपक्षीय बैठक में ओली और जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति जताई है.

SCO समिट में शामिल होने के लिए शनिवार दोपहर को नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के तिआनजिन पहुंचे थे. उन्होंने तिआनजिन के गेस्ट हाऊस में चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक की.

प्रधानमंत्री ओली के साथ उनकी पत्नी राधिका शाक्य, विज्ञान और शिक्षा मंत्री रघुजी पंत, पर्यटन और सिविल एविएशन मंत्री बद्री पांडे और अन्य उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी भी मौजूद हैं.

