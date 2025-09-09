scorecardresearch
 

Gen-Z क्रांति से नेपाल में तख्तापलट? दुबई भागने की फिराक में पीएम ओली, प्राइवेट प्लेन तैयार

नेपाल में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है. नेपाल के हालात अब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं, जहां देशव्यापी प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हो गया था और राष्ट्राध्यक्ष को देश छोड़कर भागना पड़ा था.

प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू की सड़कों पर जताया विरोध (Photo: AP)
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने अब तख्तापलट की आशंका को बढ़ा दिया है. पड़ोसी देश में Gen-Z प्रोटेस्ट ने ओली सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है. अब तक सरकार के गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री समेत पांच मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुबई भागने की फिराक में हैं. हालांकि सरकार ने सोमवार से शुरू हुए इस प्रदर्शन के बाद शाम को ही सोशल मीडिया से बैन वापस लेने का फैसला लिया था, बावजूद इसके लोगों को गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है.

दुबई भागने की तैयारी में ओली

नेपाली पीएम ओली दुबई जाने की फिराक में हैं. सूत्रों के मुताबिक वह इलाज का बहाना बनाकर दुबई के लिए उड़ान भर सकते हैं. नेपाल की प्राइवेट हिमालय एयरलाइंस को स्टैंडबाय पर रखा गया है और किसी भी वक्त पीएम ओली देश छोड़ सकते हैं. जानकारी के मुताबिक ओली अपनी जगह किसी मंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करके दुबई जा सकते हैं. फिलहाल Gen-Z प्रोटेस्ट ने एक क्रांति का रूप ले लिया है, जिसके निशाने पर सरकार के मंत्री और नेता हैं. प्रदर्शनकारी अब पीएम ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं और फिर से राजशाही लाने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 36 साल का नौजवान सुदन गुरुंग... जिसने नेपाली युवाओं के गुस्से को आंदोलन में बदल दिया

अब तक पांच-पांच मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं. विपक्षी दलों की मांग है कि संसद भंग करके नेपाल फिर से चुनाव कराने की मांग की है. सोशल मीडिया बैन का फैसला वापस लेने के बाद भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है. कई मंत्रियों के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है. गृहमंत्री रमेश लेखक के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई है. कीर्तिपुर नगरपालिका भवन में भी आगजनी की गई है.

राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा

नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के नेता शेर बहादुर देउवा के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया. ओली की पार्टी के नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ के घर पर पथराव हुआ है. लालितपुर में सीपीएन माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' के निवास पर भी हमला और आगजनी की गई है. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर लिया है.

ये भी पढ़ें: तेल... दवाइयों से बिजली तक, भारत पर कितना निर्भर है नेपाल? खरीदता है ये जरूरी सामान

नेपाल में बीते दिन शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने संसद भवन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद राजधानी काठमांडू समेत कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है. सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना की तीन टुकड़ियों को सड़कों पर उतारा था और गोली मारने के आदेश दिए थे. प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं. सोमवार को पथराव में चार पत्रकार भी घायल हुए थे.

बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात

पिछले दिनों बांग्लादेश में भी ऐसी ही हालात बने थे, जब छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को ढाका से सीधे उड़ान भरकर भारत आना पड़ा था और अभी उन्होंने भारत में ही शरण ले रखी है. इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के सलाहकार के तौर पर शासन चला रहे हैं और वहां अब तक आम चुनाव नहीं हो पाए हैं. इसी तरह श्रीलंका में जुलाई 2022 में आर्थिक-राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भागना पड़ा था.

