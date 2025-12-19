scorecardresearch
 
कनाडा में महंगाई का अनोखा प्रदर्शन! सांता क्लॉज़ बनकर हजारों का सामान चुरा ले गए चोर, फिर...

मॉन्ट्रियल में नकाबपोश और भेस बदले लोग सुपरमार्केट से 3,000 डॉलर (करीब 2 लाख रुपये) का खाना ले गए और इसे क्रिसमस ट्री के नीचे रख दिया. अब पुलिस ने चोरी के वीडियो की समीक्षा शुरू कर दी है. अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Santas and a group of masked elves (Les Soulèvements du fleuve/Instagram)
कनाडा के मॉन्ट्रियल में सोमवार रात एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने महंगाई और खाद्य असुरक्षा पर चर्चा को नया मोड़ दे दिया. कुछ लोग सांता क्लॉज़ की पोशाक और नकाबपोश बौनों (Elves) के वेश में एक बड़े किराने की दुकान में घुसे. उन्होंने खाने-पीने का सामान गाड़ियों में भरा और बिना पेमेंट किए ही वहां से चले गए.

यह घटना प्लेटो-मोंट-रॉयल इलाके के लॉरियर एवेन्यू और चैम्बॉर्ड स्ट्रीट के पास हुई. मॉन्ट्रियल पुलिस की प्रवक्ता कैरोलिन शेवरेफिल्स ने बताया कि चोरी सोमवार रात 9:15 बजे हुई और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

जिम्मेदारी और उद्देश्य

सोशल मीडिया पर “रॉबिन्स डेस रुएल्स” (Robins des ruelles) नामक कार्यकर्ता समूह ने चोरी की जिम्मेदारी ली है. उनका कहना है कि चोरी किया गया लगभग 3,000 डॉलर का खाना प्लेस वालोइस के क्रिसमस ट्री के नीचे रखा गया और बचा हुआ सामान सामुदायिक फ्रिजों में रख दिया गया.

समूह ने इसे “शानदार खाद्य अभियान” और राजनीतिक प्रदर्शन” बताया. उनका कहना था कि महंगी सुपरमार्केट श्रृंखलाएं महंगाई का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ा रही हैं और रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, जबकि आम लोग रोजमर्रा का खाना खरीदने में भी संघर्ष कर रहे हैं.

महंगाई का सच

बता दें कि सोमवार को Statistics Canada ने नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया. रिपोर्ट में दिखा कि कुल मुद्रास्फीति दर 2.2% रही लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले साल की तुलना में 4.7% बढ़ीं हैं. यह लगभग दो साल में सबसे ऊंचा स्तर है. इसका मतलब है कि आम लोग खाने की महंगाई और बुनियादी जरूरतों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं.

लोगों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर चोरी को लेकर मिले-जुले रिएक्शन आए. कई लोग इसे साहसिक कदम और सामाजिक न्याय के रूप में देख रहे हैं. कुछ लोग इसे महंगाई और खाद्य असुरक्षा के खिलाफ एक मज़बूत संदेश मान रहे हैं लेकिन सुपरमार्केट Metro की प्रवक्ता जेनेवीव ग्रेगोइरे ने कहा कि चोरी किसी भी वजह से स्वीकार्य नहीं है, यह एक आपराध है.

विशेषज्ञों की राय

मॉन्ट्रियल के क्यूबेक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्क-आंद्रे साइर ने कहा,“आजकल लोग संस्थानों पर भरोसा खो चुके हैं. हालात बदलने का इंतजार करने की बजाय वे सीधे कार्रवाई कर रहे हैं. ऐसी घटनाओं से लोगों में गरीबी, मुद्रास्फीति और किराने की महंगाई पर बहस शुरू होती है. यह घटना अहिंसक, उत्सवपूर्ण और समयोचित थी और इसने लोगों को बेहतर भोजन तक पहुंचाने में मदद की.”

Metro की सफाई

इस मामले पर Metro की प्रवक्ता ग्रेगोइरे का कहना है कि स्टोर सिर्फ आपूर्ति श्रृंखला की आखिरी कड़ी है. महंगाई के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावट, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार हैं. वहीं, Metro ने 2025 में फूड बैंकों को 1.15 मिलियन डॉलर और अन्य संगठनों को लाखों डॉलर का खाना दान भी किया है.

फिलहाल,पुलिस ने चोरी के वीडियो की समीक्षा शुरू कर दी है. अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. लेकिन इस घटना ने समाज में बहस छेड़ दी है कि ये  सांता अच्छा था या बुरा.

---- समाप्त ----
