scorecardresearch
 

Feedback

'हमें भारत से दिक्कत, क्योंकि...', बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने फिर उगला जहर

मोहम्मद यूनुस की यह टिप्पणी तब आई है जब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार न्यूयॉर्क में हैं और संयुक्त राष्ट्र के सत्र में भाग ले रहे हैं. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से लगातार भारत की ओर से फर्जी खबरें और प्रचार फैला रहे हैं, जिसमें इस आंदोलन को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.

Advertisement
X
यूनुस का कहना है कि भारत के साथ तनाव को राजनीतिक रूप से बढ़ाया जा रहा है. (File Photo- PTI)
यूनुस का कहना है कि भारत के साथ तनाव को राजनीतिक रूप से बढ़ाया जा रहा है. (File Photo- PTI)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत पर तीखी टिप्पणी की है. न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में यूनुस ने आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हैं क्योंकि भारत को उनके देश के छात्रों द्वारा किए गए हालिया आंदोलन पसंद नहीं आए.

यूनुस ने कहा, "हमें अभी भारत के साथ कुछ दिक्कते हैं. उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि बांग्लादेश में छात्र क्या कर रहे हैं. और वे शेख हसीना की मेजबानी कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ये सारी समस्याएं पैदा कीं और अपने कार्यकाल में कई युवा लोगों को मारने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया. यही चीज भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा कर रही है.

उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से लगातार भारत की ओर से फर्जी खबरें और प्रचार फैला रहे हैं, जिसमें इस आंदोलन को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. वे इसे इस्लामी आंदोलन और छात्रों को तालिबानी बता रहे हैं. कह रहे हैं कि उन्हें ट्रेनिंग दी गई है. वे तो यहां तक कहते हैं कि मैं भी तालिबानी हूं. हालांकि मेरे पास दाढ़ी नहीं है और मैं घर पर ही रहा. फिर भी, मेरा प्रचार लगातार जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav
Bangladesh से जीत के बाद क्या बोले Suryakumar? 
Team In Final
Bangladesh को हराकर Asia Cup के फाइनल में पहुंची India 
Abhishek Sharma
'गेंद मारने के लिए होती है', अभ‍िषेक की बेखौफ बल्लेबाजी के पीछे प‍िता, बचपन में ही सीखा ये अंदाज  
India defeated Bangladesh in the Asia Cup final.
एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, बांग्लादेश को दी शिकस्त 
In the Asia Cup final, the bowlers performed exceptionally!
बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, गेंदबाजों ने किया कमाल 
Advertisement

यूनुस ने जोर देते हुए कहा कि इसलिए मुझे सामने आकर अपनी पहचान दिखानी पड़ी. उन्होंने कहा, "देखिए, यह मुख्य तालिबान है. यही स्थिति वास्तविकता में है."

बता दें कि यह टिप्पणी तब आई है जब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार न्यूयॉर्क में हैं और संयुक्त राष्ट्र के सत्र में भाग ले रहे हैं. यूनुस का कहना है कि भारत के साथ यह तनाव केवल छात्रों के आंदोलनों और मीडिया प्रचार के कारण उत्पन्न हुआ है और इसे राजनीतिक रूप से बढ़ाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement