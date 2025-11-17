मेक्सिको में 'Gen Z' ने फूंका बगावत का बिगुल, नेशनल पैलेस की बाड़ तोड़ी, मेयर की हत्या के बाद भड़का आक्रोश

मेक्सिको में मेयर कार्लोस मांजो की हत्या के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. शनिवार को Gen Z के नेतृत्व में हजारों लोग भ्रष्टाचार, हिंसा और सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए. मेक्सिको सिटी में राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम के आवास की बाड़ तोड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. प्रदर्शनकारियों ने सत्ता के दुरुपयोग और हिंसा को रोकने की मांग की है, जबकि सरकार ने दक्षिणपंथी विरोधियों पर प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया है.

दरअसल, मेयर कार्लोस मांजो की हत्या इस महीने की शुरुआत में एक सार्वजनिक 'डे ऑफ द डेड' कार्यक्रम में गोली मारकर की गई थी. इसके बाद मेक्सिको के मिचोआकन राज्य समेत देशभर में विरोध भड़क उठा.

राष्ट्रपति आवास की बाड़ तोड़ी

न्यूज एजेंसी के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मेक्सिको सिटी में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह ने राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम आवास नेशनल पैलेस के चारों ओर लगी बाड़ को तोड़ दिया. इसके जवाब में दंगा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया.

राष्ट्रपति को निशाना बना रहे हैं प्रदर्शनकारी

मेक्सिको सिटी में कुछ प्रदर्शनकारियों ने सीधे राष्ट्रपति शीनबॉम की पार्टी को निशाना बना रहे हैं. वहीं, मेक्सिको सिटी में प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शीनबॉम की पार्टी पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नारे लगाए, 'मोरेना, बाहर निकलो.'

कुछ लोगों ने अपराध और हिंसा को रोकने के लिए राज्य द्वारा और मजबूत प्रयास करने की भी मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कार्लोस मरा नहीं, सरकार ने उसे मार डाला.

सत्ता के दुरुपयोग से परेशान: प्रदर्शनकारी

विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने वाले खुद को 'Gen Z मेक्सिको' कहने वाले एक समूह ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक घोषणापत्र में कहा है कि वह किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है. समूह का दावा है कि वह मेक्सिको के उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंसा, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से परेशान हैं.

दूसरी ओर, शीनबॉम सरकार ने शनिवार के मार्च के पीछे के इरादों पर सवाल उठाया है. सरकार ने कहा कि इनका आयोजन बड़े पैमाने पर दक्षिणपंथी राजनीतिक विरोधियों द्वारा किया गया था और सोशल मीडिया पर बॉट्स के माध्यम से इन्हें बढ़ावा दिया गया था.

