न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्री बस, कई की मौत... 50 से ज्यादा घायल

नियाग्रा फॉल्स से यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क सिटी जा रही एक बस शुक्रवार दोपहर करीब 12:40 बजे (स्थानीय समयानुसार) नियंत्रण खो बैठी और एक खाई में पलट गई. इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत की हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. बस का ड्राइवर सुरक्षित बच गया है.

न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बफेलो से लगभग 30 मील पूर्व में, न्यूयॉर्क के पेमब्रोक के निकट इंटरस्टेट-90 पर एक टूर बस के खाई में पलट जाने से कई लोगों की मौत गई और 50 से अधिक के घायल होने की सूचना मिली है. बस में सवार हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चोटें आई हैं.

बस के पलटने के दौरान कांच की खिड़कियां टूटने से कई यात्री बाहर निकल आए. मर्सी फ्लाइट एयर मेडिकल ट्रांसपोर्ट और अन्य आपातकालीन सेवाओं ने पीड़ितों को क्षेत्रीय अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए कई हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस तैनात किए. इनमें बफेलो का एरी काउंटी मेडिकल सेंटर भी शामिल था, जहां दोपहर 2:10 बजे तक कम से कम 8 घायलों को लाया गया था.

न्यूयॉर्क पुलिस के प्रवक्ता ट्रूपर जेम्स ओ'कैलाघन ने कहा, 'यह टूर बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी- इसीलिए इतने सारे यात्री बस के पलटने के दौरान खिड़कियों से बाहर फिंक गए.' अधिकारियों ने थ्रूवे के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दोनों दिशाओं में बंद कर दिया तथा बचाव कार्य जारी रहने के कारण वाहन चालकों से उस क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया.

