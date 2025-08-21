लिपुलेख पर नेपाल को नहीं मिला चीन का साथ, ड्रैगन ने इंडिया के स्टैंड को सही माना!

भारत और चीन ने ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे से व्यापार शुरू करने का फैसला क्या किया. इस निर्णय से नेपाल भड़क उठा. नेपाल का राजनीतिक नेतृत्व अमूमन भारत के खिलाफ बयान देते रहता है. लेकिन इस बार लिपुलेख की चर्चा से नेपाल इतना भड़का कि उसने भारत के साथ साथ चीन से भी नाराजगी जताई.

चीन के साथ लिपुलेख दर्रे से व्यापार शुरू करना एक अहम फैसला है. ये भारत-चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में नई ताजगी थी. लेकिन इसका असर नेपाल में देखने को मिला.

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस दर्रे को व्यापार के लिए खोलने पर आपत्ति जताते हुए कहा, "नेपाल सरकार का स्पष्ट मत है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अविभाज्य अंग हैं. इन्हें आधिकारिक तौर पर नेपाली मानचित्र में भी शामिल किया गया है और संविधान में भी शामिल किया गया है."

गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली में व्यापक वार्ता के बाद मंगलवार को जारी एक संयुक्त दस्तावेज में कहा गया कि दोनों पक्ष तीन जगहों अर्थात लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं.

नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा कि, "यह सर्वविदित तथ्य है कि नेपाल सरकार भारत सरकार से अनुरोध करती रही है कि वह क्षेत्र में सड़कों का निर्माण या विस्तार न करे और सीमा व्यापार जैसी किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल न हो."

बयान में आगे कहा गया, "यह भी सर्वविदित है कि नेपाल सरकार ने चीन सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि यह क्षेत्र नेपाली क्षेत्र में आता है."

भारत की क्या है प्रतिक्रिया

नेपाल के विरोध पर भारत ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है. हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था, और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं."

हालांकि भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र पर दावों के संबंध में हमारा रुख यही है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं. क्षेत्रीय दावों का कोई भी एकतरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है.

लिपुलेख का विवाद क्या है

भारत और नेपाल की दोस्ती और संबंधों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि सभ्यता, संस्कृति, धर्म, इतिहास और भूगोल के नजरिये से देखें तो

दुनिया के कोई भी दो देश इतना नजदीकी ताल्लुक नहीं रखते हैं जितने कि भारत-नेपाल हैं. दोनों देशों के बीच साहचर्य और बिरादराना संबंध सदियों पुराना है. लेकिन लिपुलेख जैसे मुद्दे बीच-बीच में दोनों देशों की दोस्ती के बीच दरार पैदा करते रहते हैं.

नेपाल और भारत के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सीमा है जो भारत के पांच राज्यों- सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरती है. लिपुलेख उत्तराखंड में पड़ता है. ये ऐसी जगह है जहां भारत, नेपाल और चीन की समाएं मिलती हैं.

नेपाल ने 2020 में अपने नए राजनीतिक नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया है और इसे अपनी अविभाज्य भूमि बताया है. यह बदलाव भारत के लिए विवादास्पद रहा है.

इस बार क्यों भड़का है नेपाल

इस बार लिपुलेख का मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ ही दिनों के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन दौरे पर जाने वाले हैं. यहां वे SCO की मीटिंग में शामिल होंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. इस मीटिंग में शामिल होने पीएम मोदी भी चीन जा रहे हैं. द काठमांडू पोस्ट के अनुसार इसके बाद के पी शर्मा ओली 16 सितंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं.

लेकिन लिपुलेख विवाद ने नेपाल की क्षेत्रीय संप्रभुता के मामले को फिर से हवा दे दी है. नेपाल को लगता है कि ये उसकी संप्रभुता का मामला है. इस बार खास बात यह है कि लिपुलेख दर्रे के जरिये व्यापार को भारत के अलावा चीन ने भी हरी झंडी दी है. चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसा ही बयान दिया है.

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है, "तीन पारंपरिक सीमावर्ती व्यापारिक बाजारों, रेनकिंगगांग-चांगगु, पुलन-गुंजी और जिउबा-नामग्या को फिर से खोलने पर सहमति हुई है."

बता दें कि लिपुलेख दर्रे को स्थानीय तिब्बती बोली में पुलंग-गुंजी के नाम से जाना जाता है. गुंजी, कालापानी क्षेत्र में स्थित तीन गांवों में से एक है. यह क्षेत्र वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है, नेपाल लगातार इस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है.

चीन का बयान एक तरह से लिपुलेख पर भारत के दावे की पुष्टि है. नेपाल को ये बात चुभ रही है.

द काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि 2015 में नेपाल सरकार ने भारत और चीन को संबोधित अलग-अलग राजनयिक नोट्स के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की थी, जब दोनों पक्ष भारत के प्रधानमंत्री की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान नेपाल की सहमति के बिना लिपुलेख दर्रे को द्विपक्षीय व्यापार मार्ग के रूप में शामिल करने पर सहमत हुए थे.

नेपाल को यह उम्मीद थी कि चीन जिसका भारत के साथ सीमा रेखा को लेकर लंबा विवाद है वो लिपुलेख पर उसके दावे का समर्थन करेगा. हालांकि, चीन ने भारत के साथ व्यापार समझौते में लिपुलेख को शामिल कर लिया जिससे नेपाल निराश हुआ.

नेपाल में राष्ट्रवादी भावनाएं

नेपाल की राजनीति में लिपुलेख जैसे मुद्दों का उपयोग अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए किया जाता है. यहां वामपंथी हो या दूसरी पार्टियों की सरकार इस मुद्दे को उठाकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जाती है. लिपुलेख नेपाल की घरेलू राजनीति में प्रसांगिक बने रहने का बहुत बड़ा मुद्दा है. नेपाल की मौजूदा सरकार इस मुद्दे पर कहीं से भी कमजोर नहीं दिखना चाहती है.

क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक संतुलन

नेपाल भारत और चीन के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है. भारत पर उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निर्भरता है, जबकि चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है. लिपुलेख पर दोनों देशों का सहयोग नेपाल को यह संदेश देता है कि उसकी स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है.

यह नेपाल के लिए अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय महत्व को दोहराने का अवसर बन गया है इसलिए वह कूटनीतिक विरोध के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है. भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह नेपाल के साथ कूटनीतिक संवाद को बढ़ाए और आर्थिक सहयोग के माध्यम से विश्वास बहाली करे ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखा जा सके.

