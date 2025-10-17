कनाडा में बिश्नोई गैंग का आतंक, कपिल शर्मा के कैफे के बाद बिजनेसमैन की कोठी पर फायरिंग

कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर दहशत फैला दी है. 16 अक्टूबर को सुबह कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसी दिन शाम को एक बिजनेसमैन की कोठी को निशाना बनाया गया.

दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर ली है. ही गैंगस्टर इससे पहले भी कपिल शर्मा के कैफे पर हुए हमले की जिम्मेदारी ले चुका है. जानकारी के मुताबिक, ताजा गोलीबारी कनाडा के ब्रैम्पटन (Brampton) इलाके में हुई.

सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी

सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों ने लिखा, 'सत श्री अकाल... मैं गोल्डी ढिल्लों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हूं. जमींदार बार एंड ग्रिल (295 क्वीन स्ट्रीट ई, ब्रैम्पटन) में जो शूटिंग हुई, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं. इसका हमारे पैसों से कोई विवाद नहीं था, बस इसे थोड़ी अक्ल देने की जरूरत थी. अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म में इसकी जान भी जा सकती है अगर इसने बोलने की तमीज नहीं सीखी.'

आतंकी संगठन घोषित होने के बाद बढ़ी फायरिंग की घटनाएं

कनाडा सरकार ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया है. इसके बाद से ही यह गैंग कनाडा के अलग-अलग इलाकों में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहा है. लगातार होती इन वारदातों से स्थानीय प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है, जबकि भारतीय मूल के लोगों में भी दहशत का माहौल है.

