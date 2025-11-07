scorecardresearch
 

Feedback

चेले ने ही खोल दी आतंकी हाफिज सईद की पोल, बता दी लश्कर-ए-तैयबा को बैन से बचाने वाली चाल

हाफिज सईद ही पाकिस्तान मार्काजी मुस्लिम लीग का असली नेता है. यह बात बहावलपुर रैली में खुद पार्टी नेता और लश्कर के कैडर इमरान लियाकत भट्टी ने कही. यह कबूलनामा साबित करता है कि पीएमएमएल प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का राजनीतिक मोर्चा है, जो मिल्ली मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद नए नाम से सक्रिय है.

Advertisement
X
हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मर्काजी मुस्लिम लीग लश्कर-ए-तैयबा का ही राजनीतिक मोर्चा है. (File Photo: Reuters)
हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मर्काजी मुस्लिम लीग लश्कर-ए-तैयबा का ही राजनीतिक मोर्चा है. (File Photo: Reuters)

पाकिस्तान के बहावलपुर से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कैडर और पाकिस्तान मार्काजी मुस्लिम लीग (PMML) के दक्षिण पंजाब के अध्यक्ष इमरान लियाकत भट्टी ने खुलेआम स्वीकार किया है कि हाफिज मुहम्मद सईद ही पीएमएमएल का वास्तविक नेता है. 25 अक्टूबर 2025 को आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भट्टी ने कहा था कि हाफिज सईद ने व्यक्तिगत रूप से अपने लोगों को 'पीएमएमएल का ख्याल रखने' का निर्देश दिया था.

इमरान लियाकत भट्टी के बयान से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान मार्काजी मुस्लिम लीग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से सीधे जुड़ा है. यह कबूलनामा उन संदेहों को उजागर करता है जो लंबे समय से पनप रहे थे कि पीएमएमएल कोई स्वतंत्र राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मोर्चा है, जिसने प्रतिबंधों से बचने के लिए राजनीतिक पार्टी का चोला आढ़ा है. मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद, हाफिज सईद ने इसे पीएमएमएल नाम दे दिया, जो लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों के लिए एक राजनीतिक आड़ मात्र है.

यह भी पढ़ें: 'मनमोहन सिंह ने हाफिज सईद से मुलाकात के लिए मुझे धन्यवाद दिया...', यासीन मलिक का चौंकाने वाला दावा

सम्बंधित ख़बरें

Shehbaz Sharif,
UN में भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, बार-बार कर रहा ऐसी अपील 
Bangladesh border Three garrison
चिकन नेक पर दुश्मन की हर चाल होगी नाकाम... बांग्लादेश बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने बनाईं 3 नई चौकियां 
Ahamdabad
2026 T-20 World Cup के लिए वेन्यू हुआ शॉर्टलिस्ट! 
rss 100 years, jinnah
संघ के 100 साल: जब जिन्ना के हत्यारे दोस्त के बदले पाक से छुड़ाए गए 20 स्वयंसेवक 
भारत से रिश्तों में गर्मी के बीच रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है पाकिस्तान (फोटो क्रेडिट - TASS)
पाकिस्तान में चल रही किस साजिश पर खफा हो गया रूस, दे डाली वॉर्निंग 

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जिसकी स्थापना 1980 के दशक में हाफिज सईद ने की थी, भारत में कई खौफनाक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिनमें 2008 का मुंबई हमला और 2025 का पहलगाम हमला शामिल है. संयुक्त राष्ट्र और कई देशों द्वारा इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. पीएमएमएल को उसके पॉलिटिकल फ्रंच के रूप में देखा जाता है, जो जमात-उद-दावा के माध्यम से लश्कर की गतिविधियों को जारी रखने में मदद करता है. अमेरिकी विदेश विभाग ने 2018 में हाफिज सई की पार्टी 'मिल्ली मुस्लिम लीग' (MML) को लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल फ्रंट घोषित किया था. एमएमएल पर प्रतिबंध लगने के बाद, इसे पीएमएमएल नाम से रिलॉन्च कर दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement