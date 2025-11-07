3 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 10 देशों से बड़ी GDP, 120 अरब डॉलर का बजट... कितना पावरफुल होता है न्यूयॉर्क का मेयर?

जोहरान ममदानी मंगलवार रात न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में चुने गए. डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ममदानी को 50.4% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो, जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, को 41.6% वोट मिले. वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को 7.1% वोट हासिल हुए.

अब ममदानी दुनिया के सबसे बड़े और जटिल शहरों में से एक- न्यूयॉर्क- के मुख्य प्रशासक बन गए हैं. यह पद लगभग 8.5 मिलियन (85 लाख) लोगों के दैनिक जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाले एक विशाल प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी संभालता है.

कितना शक्तिशाली होता है न्यूयॉर्क का मेयर?

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, राजनीतिक विश्लेषक और माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.सी. पोलांको बताते हैं, 'न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बेहद शक्तिशाली पद है. वह 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों, 120 अरब डॉलर से अधिक के बजट और 1.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाले सिस्टम को संभालता है, जो 10 देशों से ज्यादा है.

न्यूयॉर्क करीब 10 लाख बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, 30 हजार पुलिसकर्मी हैं और किसी भी समय शहर में 1 करोड़ लोग मौजूद रहते हैं. यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.' उन्होंने आगे कहा, 'जनवरी से जब नया मेयर पद संभालेगा, वह एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बन जाएगा.'

टैक्स और बजट पर मेयर की भूमिका

मेयर न्यूयॉर्क सिटी के बजट और वित्तीय योजनाओं को तैयार करने, प्रस्तावित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, साथ ही संघीय, राज्य और स्थानीय निकायों के साथ संबंध बनाए रखता है. हालांकि, मेयर राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना टैक्स नहीं बढ़ा सकता. वह केवल प्रस्ताव रख सकता है और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर राज्य के नेताओं और गवर्नर को बदलाव के लिए मनाने की कोशिश कर सकता है.

किराया और सस्ते मकान

मेयर के पास रेन्ट गाइडलाइंस बोर्ड के सभी नौ सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति होती है, जो किराए को तय करता है. ममदानी ने चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि अगर वे जीतते हैं, तो अपने कार्यकाल के दौरान किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. हालांकि, प्रोफेसर पोलांको का कहना है कि यह फैसला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है.

फ्री बसें और सरकारी ग्रॉसरी स्टोर

ममदानी ने मतदाताओं से वादा किया था कि वह बसें मुफ्त करेंगे और सरकारी ग्रॉसरी स्टोर शुरू करेंगे. लेकिन पोलांको का कहना है कि बसों का किराया मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (MTA) तय करती है, इसलिए मेयर अकेले यह फैसला नहीं कर सकते.

उन्होंने कहा, 'इसके लिए MTA के सदस्यों और राज्य सरकार का समर्थन जरूरी है. चूंकि ट्रांजिट एजेंसी पहले से ही घाटे में है और ‘कंजेशन प्राइसिंग’ कानून लागू है, इसलिए मुफ्त बसों की संभावना लगभग नगण्य है.' MTA के चेयरमैन जैनो लीबर ने भी सभी यात्रियों के लिए बसें मुफ्त करने के विचार को खारिज किया.

कानून बनाने में मेयर की भूमिका

मेयर खुद से कोई कानून नहीं बना सकता. सिटी काउंसिल की ओर से पारित बिलों को वह मंजूरी या वीटो दे सकता है. अगर मेयर किसी कानून को वीटो करता है, तो काउंसिल के दो-तिहाई वोट से उस वीटो को रद्द किया जा सकता है.

उदाहरण के लिए, पूर्व मेयर एरिक एडम्स ने सड़कों पर वेंडिंग को अपराधमुक्त करने और डिलीवरी वर्करों के न्यूनतम वेतन से जुड़े कानूनों को वीटो किया था, लेकिन काउंसिल ने दोनों पर वीटो ओवरराइड कर दिया था.

एजेंसियों और जजों की नियुक्ति

मेयर को न्यूयॉर्क सिटी की तीन दर्जन से अधिक एजेंसियों के प्रमुखों को नियुक्त और हटाने का अधिकार है- जैसे NYPD, FDNY, ट्रांजिट अथॉरिटी और अन्य विभाग जैसे स्मॉल बिजनेस सर्विसेज, कल्चरल अफेयर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट आदि.

इसके अलावा, मेयर क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट (अंतरिम आधार पर) के जजों की नियुक्ति भी करते हैं और शहर के कई बोर्ड व आयोगों पर नियंत्रण रखते हैं- जैसे सिविलियन कंप्लेंट रिव्यू बोर्ड, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और लैंडमार्क्स प्रिजर्वेशन कमीशन.

सांस्कृतिक जिम्मेदारियां

शहर के प्रमुख के रूप में मेयर को न्यूयॉर्क के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के बोर्ड में शामिल किया जाता है, जैसे- अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, कार्नेगी हॉल, लिंकन सेंटर, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, 9/11 मेमोरियल म्यूजियम और न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन. साथ ही, मेयर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, ब्रुकलिन पब्लिक लाइब्रेरी, क्वींस पब्लिक लाइब्रेरी, NYC हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेशन और पब्लिक डिजाइन कमीशन के भी सदस्य होते हैं.

