'सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते में परमाणु हथियार शामिल नहीं', PAK रक्षा मंत्री ने किया साफ

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब के साथ हाल में हुए रक्षा समझौते के चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के साथ हाल में हुए रक्षा समझौते से दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा मिली है. उनके अनुसार यह समझौता उन संबंधों को औपचारिक रूप देता है जो पहले मुख्य रूप से 'लेन-देन' आधारित थे.

पिछले सप्ताह रियाद में हुए इस 'सामरिक आपसी रक्षा समझौते' के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. यह दोनों देशों की सुरक्षा को जोड़ने वाला एक अहम कदम है.

समझौते को लेकर परमाणु हथियारों के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने साफ किया कि ये हथियार इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने पहले यह संकेत दिया था कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं सऊदी अरब के लिए उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन बाद में इस बात को स्पष्ट कर दिया.

रक्षा मंत्री आसिफ़ ने कहा, 'हम परमाणु हथियार बेचने के धंधे में नहीं हैं. हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं.'

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान-सऊदी अरब को फ्री हैंड... इस्लामिक देशों से मुलाकात, चीन की रफ्तार रोकने के लिए ट्रंप का पैंतरा!

Advertisement

रक्षा मंत्री आसिफ़ ने इजयराय के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता इज़राइल द्वारा गाजा पर बमबारी की प्रतिक्रिया नही है. उन्होंने कहा कि यह बातचीत पहले से चल रही थी और हाल की घटनाओं ने शायद इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दिया हो.

रक्षा मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध 5-6 दशकों से चले आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी सऊदी अरब में हमेशा से रही है.

आसिफ़ ने कहा कि एक समय वहां 4-5 हजार से ज्यादा हमारे सैनिक थे और आज भी हमारी मौजूदगी है. यह समझौता उन रिश्तों को औपचारिक रूप देता है.

---- समाप्त ----