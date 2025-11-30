scorecardresearch
 
खालिदा जिया की तबीयत गंभीर, इलाज के लिए जा सकती हैं विदेश

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत गंभीर बनी हुई है. उन्हें सीने में संक्रमण और हृदय–फेफड़ों की समस्याओं के चलते निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के अनुसार, यदि उनकी सेहत स्थिर हुई, तो बेहतर इलाज के लिए उन्हें विदेश भेजा जा सकता है.

खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं. (File Photo)
खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं. (File Photo)

बांग्लादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकी और BNP अध्यक्ष खालिदा जिया की सेहत गंभीर बनी हुई है. 80 वर्षीय जिया को 23 नवंबर को सीने में संक्रमण और हृदय–फेफड़ों की समस्याओं के कारण निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. चार दिन बाद उनकी स्वास्थ्य जटिलताओं के बिगड़ने पर उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया.

BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगिर ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें विदेश में इलाज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वर्तमान शारीरिक स्थिति में यह संभव नहीं है. यदि उनकी हालत स्थिर रहती है, तो विदेश में उपचार पर पुनर्विचार किया जाएगा.

खालिदा जिया की हालत बहुत गंभीर बनी हुई हैं. (Photo: AP)
उनका इलाज बांग्लादेश के शीर्ष डॉक्टरों के साथ अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस और ब्रिटेन के लंदन क्लिनिक के विशेषज्ञ देख रहे हैं. इसके अलावा एक चीनी चिकित्सा टीम भी उनके इलाज में सहायता करने की इच्छा जता चुकी है. अस्पताल प्रशासन ने इस समय कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की

राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने खालिदा जिया की खराब सेहत पर चिंता व्यक्त की और देशवासियों से उनकी जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने को कहा. अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने विशेष बैठक कर उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए दुआ की. सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) फजल एलाही अकबर ने बताया कि उनकी हालत में थोड़ी सुधार हुई है और यदि वे विदेश यात्रा के योग्य पाई गईं, तो बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था की जाएगी.

लंदन में चार महीने चला था इलाज

जिया कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं, जिनमें लीवर और किडनी की समस्याएं, डायबिटीज, गठिया और आंखों से संबंधित बीमारियां शामिल हैं. इस वर्ष मई में उन्होंने लंदन में चार महीने तक एडवांस इलाज कराया था. उनके पुत्र तारिक रहमान लंदन में रह रहे हैं, जबकि अन्य पुत्र अराफ़त रहमान 2025 में दिल की बीमारी की वजह से निधन हो चुका है.

BNP बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक स्थिति में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी है. 5 अगस्त 2024 को छात्र-नेतृत्व वाले प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता से हटाई गई थी. खालिदा जिया की सेहत और इलाज को लेकर देश में निगाहें बनी हुई हैं.

